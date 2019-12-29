240年高家古厝明緊急審議 文資人士指技術性阻撓參加

位於台北六張犁的高家古厝月前由文資委員初審，認為具有歷史價值，明天將在台北市政府進入文資審議大會。不過當初協助提報該古厝為文資的台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，台北市政府12月24日才發公文，相關人士26日周四才收到，中間又卡個周末，卻周一就要開會，被指有技術性阻撓文資委員審議之嫌。

高家古厝建造於清代，歷史約240年，先前文資委員會勘時，都認定該古厝見證清代福建泉州安溪民眾來台拓墾歷史，也是大安區罕見留存的安溪建築，建議至少應列歷史建築。

蕭文杰表示，根據文資法，審議會召開，應至少於會議前七日公告於主管機關網站，若遇緊急事必須立即召開者，不在此限。該案雖在12月23日公告，卻24日才寄出公文，30日就要開審議會，如此說來根本只有六天。

蕭文杰說，而且台北市政府24日寄公文，文資委員26日才收到，中間又卡個周末，許多文資委員都在大學任教，如此根本來不及在周一請假，有如技術性阻撓文資委員開會。他說，過去許多政府機關都用類似招數阻擋和官方立場不同的文資委員開會，好讓現場「自己人」占多數，達成官方想要的結果。