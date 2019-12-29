親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

台南大雨特報！南方雲系北移 局部較大雨勢

為何蔡英文喊決戰板橋？該區特性 竟能左右大選

240年高家古厝明緊急審議 文資人士指技術性阻撓參加

2019-12-29 07:52聯合報 記者何定照／台北即時報導

位於台北六張犁的高家古厝月前由文資委員初審，認為具有歷史價值，明天將在台北市政府進入文資審議大會。不過當初協助提報該古厝為文資的台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，台北市政府12月24日才發公文，相關人士26日周四才收到，中間又卡個周末，卻周一就要開會，被指有技術性阻撓文資委員審議之嫌。

高家古厝建造於清代，歷史約240年，先前文資委員會勘時，都認定該古厝見證清代福建泉州安溪民眾來台拓墾歷史，也是大安區罕見留存的安溪建築，建議至少應列歷史建築

蕭文杰表示，根據文資法，審議會召開，應至少於會議前七日公告於主管機關網站，若遇緊急事必須立即召開者，不在此限。該案雖在12月23日公告，卻24日才寄出公文，30日就要開審議會，如此說來根本只有六天。

蕭文杰說，而且台北市政府24日寄公文，文資委員26日才收到，中間又卡個周末，許多文資委員都在大學任教，如此根本來不及在周一請假，有如技術性阻撓文資委員開會。他說，過去許多政府機關都用類似招數阻擋和官方立場不同的文資委員開會，好讓現場「自己人」占多數，達成官方想要的結果。

蕭文杰表示，高氏安溪厝可能是林安泰古厝被移築後，少數在大安區留存，且非凍結保存的安溪人建築，有豐富的地方墾拓史價值，極為罕見。他多次赴現場，發現該古厝確有清代建築中經常使用的斗子砌磚、編竹牆、穿瓦衫、青斗石，都很珍貴，認為該古厝應該列為古蹟。

位於台北六張犁的高家古厝月前由文資委員初審，認為具有歷史價值，明天將在台北市政府...
位於台北六張犁的高家古厝月前由文資委員初審，認為具有歷史價值，明天將在台北市政府進入文資審議大會。記者何定照／攝影
分享

歷史建築北市文資法

延伸閱讀

大安區高氏安溪厝：文資保存運動40年，難以跨...

地方人士不捨！大山車站遭撞毀 文資委員會勘籲...

淡水紅毛城耶誕裝飾挨批 火速撤除

文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

總統大選政見沒文化！ 台灣文化政策學會提38項訴求

2019-12-28 19:49

有誘因難杜絕 教團：論文抄襲「道高一尺魔高一丈」

2019-12-29 08:49

獨／又爆論文亂象！ 中山大學EMBA論文抄襲 學位被撤銷

2019-12-29 08:48

留學獎學金每年1.6萬美元 明年2月13日報名截止

2019-12-28 17:39

追思文大董事長張鏡湖 馬英九：做學問、辦學都成功

2019-12-28 11:36

折狀元帽、餵長輩喝藥 經典教育讓家長好感動

2019-12-27 18:46

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 15:36

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:28

熱門文章

連辦45年！中山工商師生烹佳餚 敬老慈幼寒冬送暖圍爐

2019-12-28 14:15

留學獎學金每年1.6萬美元 明年2月13日報名截止

2019-12-28 17:39

拿破崙終身執政證書寄存國圖 學者提兩點觀察辨真偽

2019-12-28 19:00

台南科大美容造型設計系年度大秀 首次跨界登場

2019-12-28 12:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top