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折狀元帽、餵長輩喝藥 經典教育讓家長好感動

2019-12-27 18:46聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

讀經可不只是死背經典，亦重視教導品格。日前崇德光慧孝道文教推廣協會在桃園孔廟，舉辦百位傑出志工頒獎典禮，現場還有親子闖關活動，有折狀元帽、多人同腳、親嚐湯藥、黃香溫席、刻木事親等活動，藉由關卡互動，家長深刻感受到孩子成長，相當感動。

文山國小一對姊妹黃子恩及黃子芹，參加讀經班第3年，連2年都有報名經典會考，媽媽康燕菁全力陪同，於空閒時間也擔任課程志工，本次還獲得傑出志工獎，為了以身作則，更與孩子們一起報名經典會考，並獲得狀元獎；桃園西門國小退休學務主任楊秀琴陪同2名孫子參加闖關活動，楊秀琴表示，對親嚐湯藥的關卡非常感動，以前都是家長照顧孩子，這次看到孩子餵自己喝藥，真的覺得他們長大了。

活動有130位志工獲頒志工聘書及傑出志工、還有參加第二十屆中華文化經典會考獲得七科以上大小狀元的頒獎，總計約有360位大小朋友參與，崇德光慧經典教育中心桃一推廣處教學組長熊迺燕表示，讀經對小朋友影響可說相當深遠，不如外界刻板印象只會死背，從故事中學習禮貌，藉由教育影片及志工引導，讓小朋友自然得學習。

熊迺燕解釋，上課前讀經班學生須恭敬的向孔子行三鞠躬禮、下課也要對家長行三鞠躬禮，有些孩子起初會不習慣，但由於是全班一起做就不覺得奇怪，日復一日養成有禮貌的習慣，也會反映在學校與日常生活，讀經班還要求家長要和孩子一同上課、陪同複習，若家長以身作則，更能從家庭中讓孩子耳濡目染，培養禮貌和好品格。

日前崇德光慧孝道文教推廣協會在桃園孔廟舉行百位傑出志工頒獎典禮，現場還有不少親子...
日前崇德光慧孝道文教推廣協會在桃園孔廟舉行百位傑出志工頒獎典禮，現場還有不少親子闖關活動，有折狀元帽、多人同腳、親嚐湯藥、黃香溫席、刻木事親等，讓不少家長深刻感受孩子的成長。圖／崇德光慧經典教育中心桃一推廣處提供
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文山國小姐妹檔黃子恩（左一）及黃子芹（左二），表演團體經典感恩父母禮運大同篇，家...
文山國小姐妹檔黃子恩（左一）及黃子芹（左二），表演團體經典感恩父母禮運大同篇，家長也一同參與。圖／崇德光慧經典教育中心桃一推廣處提供
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在親嚐湯藥的關卡，家長楊秀琴表示，深覺感動，以前都是家長照顧孩子，這次看到孩子餵...
在親嚐湯藥的關卡，家長楊秀琴表示，深覺感動，以前都是家長照顧孩子，這次看到孩子餵自己喝藥，真的覺得他們長大了。圖／崇德光慧經典教育中心桃一推廣處提供
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