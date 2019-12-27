折狀元帽、餵長輩喝藥 經典教育讓家長好感動

讀經可不只是死背經典，亦重視教導品格。日前崇德光慧孝道文教推廣協會在桃園孔廟，舉辦百位傑出志工頒獎典禮，現場還有親子闖關活動，有折狀元帽、多人同腳、親嚐湯藥、黃香溫席、刻木事親等活動，藉由關卡互動，家長深刻感受到孩子成長，相當感動。

文山國小一對姊妹黃子恩及黃子芹，參加讀經班第3年，連2年都有報名經典會考，媽媽康燕菁全力陪同，於空閒時間也擔任課程志工，本次還獲得傑出志工獎，為了以身作則，更與孩子們一起報名經典會考，並獲得狀元獎；桃園西門國小退休學務主任楊秀琴陪同2名孫子參加闖關活動，楊秀琴表示，對親嚐湯藥的關卡非常感動，以前都是家長照顧孩子，這次看到孩子餵自己喝藥，真的覺得他們長大了。

活動有130位志工獲頒志工聘書及傑出志工、還有參加第二十屆中華文化經典會考獲得七科以上大小狀元的頒獎，總計約有360位大小朋友參與，崇德光慧經典教育中心桃一推廣處教學組長熊迺燕表示，讀經對小朋友影響可說相當深遠，不如外界刻板印象只會死背，從故事中學習禮貌，藉由教育影片及志工引導，讓小朋友自然得學習。