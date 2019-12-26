聖誕樹會開花？教育部出招勾起眾人童年回憶

教育部結合科學知識與節慶，推出富有教育意義的「紙樹開花」影片慶祝聖誕節。圖/ 教育部臉書 分享 facebook

昨（25）日是聖誕節，百貨商場、街道上都充滿著過節氣氛，不少人在社群媒體上與朋友互道佳節快樂。教育部也在官方臉書粉專上，上傳了一部超級特別的「聖誕樹開花」影片，引起網友熱烈回應。原來是教育部小編利用「溶液溶解度」的特性，再藉由毛細現象所製造出來的產物，是過去自然課的教材之一，意外勾起大家小時候的共同回憶。

教育部近年來用心經營臉書粉專，以漫畫、搞笑客串、劇情片等形式，宣傳教育部舉辦的活動、講座及新政策，也將知識與輕鬆的網路語言結合，試圖與青少年接軌。昨日的聖誕節，教育部小編以大家過去在自然課上都玩過的「紙樹開花」，來祝粉絲們聖誕節快樂。

紙樹開花運用「溶液溶解度」的特性，將紙製聖誕樹的底部置入磷酸二氫鉀水溶液，藉由「毛細現象」擴散至整棵聖誕樹。隨著時間變化，紙片邊緣的水分會逐漸蒸散，磷酸二氫鉀就會開始以「白色結晶」的形式析出，在紙片上慢慢變大，最後變成一棵布滿雪花的聖誕樹。聖誕樹的顏色可以自行變換，只要在紙上滴上顏料，待磷酸二氫鉀水溶液吸收後，就能夠製造出不同顏色的結晶。教育部小編將物理知識與節慶結合的影片分享，相當有趣又富含教育意義。

此則貼文一出，喚起廣大網友的回應及分享。有網友就說到，有「滿滿的兒時回憶」、「小時候真的常買這個來玩」，直呼好懷念！更有不少網友曬照，將自己製作的聖誕樹照片分享給大家，療癒的配色陪著眾人共度聖誕佳節。