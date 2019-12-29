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韓國瑜嗆中央社「可憐」 用意識形態把自己綁起來

蔡瑞珊逆襲開6家獨立書店 實體店不少月營業額低於5萬

2019-12-29 15:29104BeAGiver掌聲

「書店試營運那天，我天真寫下要成為『百年書店』！想不到，該進來的錢沒進，才一個多月，我就出現七十幾萬的缺口，付不出書款、房租和薪水，逼得我必須向父親開口借錢。我發現，恐慌能我讓想出厲害的企畫案，我把書當策展內容，把書店當策展空間，之前工作我也辦過鄧麗君3D浮空投影，原來策展可以這樣，原來很多事情沒有既定規則。」

蔡瑞珊2016年開了第一家書店，2018年華文朗讀節和文化評論家張鐵志共同策劃華文世界最盛大的閱讀嘉年華。最早待過華視，從節目編審、跨入節目製作與主持，在鄧麗君文教基金會擔任行銷企劃經理，在夢田文創擔任經營幕僚，期間，《巷弄裡的那家書店》入圍2014第49屆電視金鐘獎「節目行銷獎」，《書店裡的影像詩》獲得2015關島國際電影節「最佳紀錄短片評審團大獎」。

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書店自媒體 行銷文化 販賣氛圍

國內實體書店十年倒千家，還苦撐的，三分之一的月營業額低於5萬，我們邀訪青鳥書店創辦人蔡瑞珊，好奇她三年內在華山、大稻埕、屏東開六家獨立書店且已損益兩平的成功秘訣。訪談後，我們重新定位蔡瑞珊是「書的策展人」，設定議題、精準行銷，創新傳統書店成為文化風格的「書媒體」。

「我如果不要開書店，我基本上是會賺錢的。」蔡瑞珊一語道出傳統書店在電商網購浪潮下的經營困境，她也儘量不讓自己陷入這困境。

她用品牌思維和商業眼光經營書店。她營造風格─自由的、追尋幸福的。她用簡極或木質裝潢襯托書的文化底蘊，搭配咖啡香的複合式經營，不只賣書，更享受生活。她的幾家書店都選在人文薈萃的指標地─華山文創、大稻埕、以及四四南村等。她一年辦上百場活動，單一選書或多人與談。她是主持人也是與談人。她寫企劃案，甘於幕後的靈魂卻掩不住雄心爭取產業界或公部門的異業合作。她和建商合作，把限定拆除的樣品屋改裝成「和平青鳥，一家會消失的美麗書店」，用特色活動製造話題和網路聲量。在社群媒體Instagram搜尋「青鳥」、「青鳥書店」，上千則網友PO文免費宣傳。

創業始於被前東家fire 創業初就面臨跳票壓力

蔡瑞珊在夢田文創工作期間，夢田因拍戲需求在松菸文創園區內生態池旁建了綠色小木屋「閱樂書店」，戲殺青了，劇組卻捨不得拆掉拍攝場景，她個人出資一百萬，和公司共同經營，她掛名閱樂書店總經理。但投資沒有實質收益，蔡瑞珊想另開屬於自己的夢幻書店，結果不但被fire，想退回股金也遭到拒絕，她氣，便開始創業「青鳥書店」。

書店十年倒千家，蔡瑞珊如何逆襲開六家獨立書店，她如何做到？

青鳥書店創辦人蔡瑞珊。圖／104
青鳥書店創辦人蔡瑞珊。圖／104
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【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

蔡瑞珊文創青鳥書店

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