親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤 最後找到冰冷遺體

為何跟博恩PK做瑜珈膝蓋走路？ 韓國瑜曝原因

東亞史是假議題！高中歷史第二冊教科書仍多數教中國史

2019-12-25 21:44聯合報 記者張錦弘／即時報導

高中歷史新課綱，將原本第二冊編年體的中國史，改為以主題呈現的「中國與東亞」，新編...
高中歷史新課綱，將原本第二冊編年體的中國史，改為以主題呈現的「中國與東亞」，新編的教科書也因此納入日本、朝鮮、越南等鄰國和中國互動的歷史。圖／嘉義大學教授吳昆財提供
分享
高中歷史新課綱將原本第二冊編年體的中國史，改為以主題呈現的「中國與東亞」，引發去中國化爭議。新版教科書明年2月就要用，直到昨天5個送審版本才全部審查通過。

不過學者發現，因編者非東亞史專家，國內相關史料也少，新版教科書對日本、朝鮮、越南等鄰國著墨少，有些重要章節甚至隻字未提，「東亞史淪為假議題」，換湯不換藥，仍大多在講中國史，「教科書如期審完卻不如質」。

國家教育研究院教科書研究中心主任楊國揚回應指出，高中歷史新課綱從未說過要去中國化，中國史雖改成「中國與東亞」、主題式呈現，但仍以中國史為主軸，再提及和鄰國的互動；且課綱並未規定要提到哪些國家、寫多少篇幅，審書時盡量不干涉編者選材，給編者較大空間，只要符合課綱大方向，經修正就會通過，國教院仍尊重學者的意見。

新課綱高中歷史第二冊，打破以往中國朝代編年史的架構，改成「中國與東亞」，探討國家與社會、人群的移動與交流、現代化的歷程等3大主題，起初引發爭議，認為民進黨政府刻意要透過修改高中歷史課綱達到去中國化的目的。

歷史等社會領域課綱去年10月才正式發布，比有些領域晚了半年多，壓縮編書、審書時間，明年2月要用書，本月初一本歷史教科書都還沒審過，書商急跳腳，憂心趕不及讓學校選書、備課。

國教院當時宣稱會在年底如期、如質完成審定作業，5個送審版本如今總算都已陸續通過，讓書商鬆了口氣。

但看過所有版本的嘉義大學應用歷史系教授吳昆財質疑，教科書雖如期通過，但是否「如質」，他打一個大問題。他舉例，「人群的移動與交流」是第二冊3大重點之一，但某版本教科書寫到近代以前的東亞人口移動時，「日本、朝鮮、蒙古、越南等鄰國的情況連一句都沒提」；寫近代人口移動的40頁，也只約7頁提到日本、朝鮮，其他都在講中國。

吳昆財說，歷史教科書編者的專長幾乎都是中國史和台灣史，本來就不熟東亞史，國內也缺乏專書，以越南史為例，就他所知，國內學者只出版過1本專書，缺乏史料，教科書編者想寫也寫不出來，不能怪他們，要怪的是像緊箍咒一樣的課綱。他直言東亞史根本是個「假議題」，編出來的教科書，8成以上都是中國史。

有歷史教科書業者坦言，第一次送審的版本被退回重編，兩百頁的書，光審查委員寫的修正意見，就洋洋灑灑一百多頁，「都可以自己寫一本書了」，往好處看，就是至少審查委員有認真看。

不過吳昆財說，以前審查委員大多會具體建議編者可參考哪些史料，但這次有編者問審查委員，卻都沒下文，因為國內根本缺乏東亞史資料，本身也非專家的審查委員自然無從建議起，最後只好睜一隻眼閉一隻眼，讓教科書趕在年底前如期通過。

課綱越南民進黨

延伸閱讀

108課綱實施元年 潘文忠盼持續宣導

新課綱、學習歷程霧煞煞？ 台大醫科生教你用筆...

影／小五教科書加入健保故事 健保署長今樂扮耶...

新課綱充斥政治意識形態 張善政：歷史課本看了...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／青少年最想從事職業調查 前三名是這些

2019-12-25 21:17

醞釀6年 成大併台南高工 談妥將送審

2019-12-24 23:34

大學生大選虛擬投票26日上線 投總統、不分區政黨票

2019-12-24 16:33

台南高工將與成大合併 談了多年才結親的原因曝光

2019-12-24 15:51

台南高工改隸成大 南工校長：希望不要呷緊弄破碗

2019-12-24 15:44

台南高工併入成大 最快明年8月掛牌

2019-12-24 14:33

比你家的冷氣還好！ 嘉市國中小全面裝日立變頻冷氣

2019-12-24 14:07

少子化衝擊進修學校 成大附工全校只剩200人將停招

2019-12-24 10:11

獨／歷時六年定案 台南高工最快明年8月併入成大

2019-12-24 09:41

台越互認高教文憑 助招越南生

2019-12-23 23:38

實驗教育大爆發 家長團體盼發「教育券」補助

2019-12-23 13:12

孩子為何不說話？ 別中這五大迷思

2019-12-23 09:11

因為愛李小龍 他來台學中文成為飯店大廚

2019-12-22 13:18

博物館種類多 論壇建議評鑑用不同指標

2019-12-22 10:41

推閱讀理解 徐匯中學導入PaGamO素養品學堂學習平台

2019-12-21 20:13

培養創造力新人才 逾700名中學教師投入美感教育

2019-12-21 14:34

美感教育計畫 觸及逾11萬國高中生

2019-12-21 13:20

貼近產業並提升英語力 新北市推職場英語體驗營

2019-12-21 13:19

獅有情圓童夢！獅子會捐贈百名弱勢孩子耶誕禮物

2019-12-21 13:01

減少自主學習城鄉差距 高中師增能課保障三成偏鄉校

2019-12-21 10:09

自主學習計畫程度不足 高中校長：失敗經驗也很寶貴

2019-12-21 09:54

長榮中學欠薪案 下周四協商

2019-12-20 22:52

長榮中學暫發不出薪水 南市教產會：查人謀不不臧究責

2019-12-20 19:34

私校工會提十大高教問題 籲未來政府比照OECD水準改善

2019-12-20 15:11

好想吃…誰在操控飢渴？中研院破解腦神經機轉

2019-12-20 14:23

中研院國際研究生學程 新南向學生占最多

2019-12-20 14:17

中研院國際研究生學程 現在新南向學生最多

2019-12-20 11:41

長榮中學欠薪／校方：校產處分不順 延後發薪

2019-12-20 00:46

長榮中學欠薪／人事費高+大興土木+學生變少…

2019-12-20 00:46

長榮中學爆欠薪 教部專案追查

2019-12-20 00:46

超市變教室 孩子學營養知識

2019-12-19 23:56

學生或學校缺錢出國比賽 教部補助機票

2019-12-19 23:54

願景／美學從「小」培養 10所偏鄉獲法藍瓷藝術基金

2019-12-19 21:36

長中教師會發聲明 不善意回應將不排除積極行動

2019-12-19 20:04

宋怡慧／聖誕禮物挑好了嗎？ 互贈彼此需要的生命之書吧

2019-12-19 15:58

欠薪爭議不斷！有3千多人私校 6年內減為不到500人

2019-12-19 15:18

長榮中學非幾百人小校 教長：要追查為何仍欠薪？

2019-12-19 14:31

百年老校發不出教師薪水 教部將查財務狀況

2019-12-19 13:37

國教署關心長榮中學財務危機 鄭新輝：請傾聽聲音

2019-12-19 13:11
看更多

熱門文章

新課綱、學習歷程霧煞煞？ 台大醫科生教你用筆記術看懂

2019-12-25 05:02

竹縣最大學生活動中心將落成 有6百坪音樂廳、籃球場

2019-12-25 10:41

科大受贈反潛機 空軍少將董中興：學長挖角請到朝陽

2019-12-25 13:12

人生不能閒著！農家女半工半讀 錄取中興獸醫系

2019-12-25 16:19

交大「雙師攜手、數位樂學」計畫 線上課程分享23高中

2019-12-24 23:39

醞釀6年 成大併台南高工 談妥將送審

2019-12-24 23:34

崑山中學傳發不出薪水 校方：洽談改組力求轉型

2019-12-25 17:33

水電工程師父親耳濡目染 高中生勇奪全國技藝金手獎

2019-12-25 14:18

少年勇往直前「風帆渡海」 果毅國小彩繪說鄭成功歷史

2019-12-25 07:50

東亞史是假議題！高中歷史第二冊教科書仍多數教中國史

2019-12-25 21:44

預防退化性關節炎 中正大學開發智慧型護膝

2019-12-25 12:53

影／青少年最想從事職業調查 前三名是這些

2019-12-25 21:17

109年第二次英聽測驗 明天上午9時開放查詢成績

2019-12-25 15:19

台中清水國小學生在校園找「聖蛋」 另類聖誕節活動

2019-12-25 12:50

義賣硬筆書法作品 大忠國小捐一半給創世基金會

2019-12-25 14:16

山美國小打造童趣候車空間 學生不需在黑暗路邊等家長

2019-12-25 14:17

國泰公益集團基隆和平國小送抱枕好暖 耶誕老人帶動唱

2019-12-25 09:57

師公出馬 徒孫姊弟首爾國際發明展奪銀

2019-12-25 15:32

數感實驗室／由畫家發明 摩斯密碼背後的洋蔥（上）

2019-12-25 15:09

台南高工改隸案未定 成大附工109學年續招生

2019-12-25 16:29

偏鄉成功國小 用愛準備耶誕鞋盒溫暖弱勢長輩

2019-12-25 14:25

台南推動生命教育特色有成 用教育轉動生命的創意

2019-12-25 13:22

紐時賞析／荷蘭阿姆斯特丹 「船屋」當道

2019-12-25 15:42

耶誕老人「從天而降」 深坑國中歡樂驚喜

2019-12-25 19:10

高師大愛樂合唱團20周年慶 帶音樂走向校外與社區

2019-12-25 19:43

大甲高中跨校跨領域產學合作 學生收穫多

2019-12-25 16:37

影／訓練滑雪人才 勤益科大與滑雪旅遊專家合作

2019-12-25 17:42

高中英聽成績單26日寄發 簡訊同步通知

2019-12-25 13:49

紐時賞析／檢察官的新角色 幫助冤獄犯

2019-12-25 15:28

台北大學攜超商開負碳商店 消費還能換折扣

2019-12-25 17:09

108課綱實施元年 潘文忠盼持續宣導

2019-12-25 18:58

109年起全國技能檢定 考試借文具0分計算

2019-12-25 18:58

中原大學智慧物聯網團隊 優化台灣農業生產與管理系統

2019-12-25 17:34

野柳國小感恩跳蚤市集 孩子惜福也要助人

2019-12-25 19:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top