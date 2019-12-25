東亞史是假議題！高中歷史第二冊教科書仍多數教中國史

高中歷史新課綱，將原本第二冊編年體的中國史，改為以主題呈現的「中國與東亞」，新編的教科書也因此納入日本、朝鮮、越南等鄰國和中國互動的歷史。圖／嘉義大學教授吳昆財提供 分享 facebook 高中歷史新課綱將原本第二冊編年體的中國史，改為以主題呈現的「中國與東亞」，引發去中國化爭議。新版教科書明年2月就要用，直到昨天5個送審版本才全部審查通過。

不過學者發現，因編者非東亞史專家，國內相關史料也少，新版教科書對日本、朝鮮、越南等鄰國著墨少，有些重要章節甚至隻字未提，「東亞史淪為假議題」，換湯不換藥，仍大多在講中國史，「教科書如期審完卻不如質」。

國家教育研究院教科書研究中心主任楊國揚回應指出，高中歷史新課綱從未說過要去中國化，中國史雖改成「中國與東亞」、主題式呈現，但仍以中國史為主軸，再提及和鄰國的互動；且課綱並未規定要提到哪些國家、寫多少篇幅，審書時盡量不干涉編者選材，給編者較大空間，只要符合課綱大方向，經修正就會通過，國教院仍尊重學者的意見。

新課綱高中歷史第二冊，打破以往中國朝代編年史的架構，改成「中國與東亞」，探討國家與社會、人群的移動與交流、現代化的歷程等3大主題，起初引發爭議，認為民進黨政府刻意要透過修改高中歷史課綱達到去中國化的目的。

歷史等社會領域課綱去年10月才正式發布，比有些領域晚了半年多，壓縮編書、審書時間，明年2月要用書，本月初一本歷史教科書都還沒審過，書商急跳腳，憂心趕不及讓學校選書、備課。

國教院當時宣稱會在年底如期、如質完成審定作業，5個送審版本如今總算都已陸續通過，讓書商鬆了口氣。

但看過所有版本的嘉義大學應用歷史系教授吳昆財質疑，教科書雖如期通過，但是否「如質」，他打一個大問題。他舉例，「人群的移動與交流」是第二冊3大重點之一，但某版本教科書寫到近代以前的東亞人口移動時，「日本、朝鮮、蒙古、越南等鄰國的情況連一句都沒提」；寫近代人口移動的40頁，也只約7頁提到日本、朝鮮，其他都在講中國。

吳昆財說，歷史教科書編者的專長幾乎都是中國史和台灣史，本來就不熟東亞史，國內也缺乏專書，以越南史為例，就他所知，國內學者只出版過1本專書，缺乏史料，教科書編者想寫也寫不出來，不能怪他們，要怪的是像緊箍咒一樣的課綱。他直言東亞史根本是個「假議題」，編出來的教科書，8成以上都是中國史。

有歷史教科書業者坦言，第一次送審的版本被退回重編，兩百頁的書，光審查委員寫的修正意見，就洋洋灑灑一百多頁，「都可以自己寫一本書了」，往好處看，就是至少審查委員有認真看。

不過吳昆財說，以前審查委員大多會具體建議編者可參考哪些史料，但這次有編者問審查委員，卻都沒下文，因為國內根本缺乏東亞史資料，本身也非專家的審查委員自然無從建議起，最後只好睜一隻眼閉一隻眼，讓教科書趕在年底前如期通過。