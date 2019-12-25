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水電工程師父親耳濡目染 高中生勇奪全國技藝金手獎

2019-12-25 14:18聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆二信高中參加全國高級中等學校學生技藝競賽成績亮麗，抱回3座金手獎及3座優勝，更贏得團體獎全國第三名的殊榮，3位金手指分別為楊祺、葉馨、黃志緯，其中黃志緯小時候跟爸爸「玩水電修護」，耳濡目染中培養出巧手及專注力，水電工程師父親鼓勵要他拚到底，比賽成績公布那天，特別南下看他，讓他很感動。

廣設科楊祺及葉馨參加商業廣告類，分別勇奪全國第5名及第9名，電機科黃志緯則榮獲電腦修護類金手獎全國第５名，3人都獲「金手獎」。

資處科李世緯及翁祐翔分別在程式設計類及文書處理類獲優勝獎，商經科謝鎧鴻在商業簡報類獲優勝獎。

黃志緯表示，小時候跟爸爸「玩水電修護」，耳濡目染中培養出巧手及專注力，身為水電工程師的父親，得知孩子要參加全國技藝競賽時，只給他一句話「要就拚到底」，這句話支持他從校內練到校外。比賽公布成績的那一天，父親帶著全家坐早班高鐵南下高雄比賽現場，家人突然的現身令他感動不已，隨後傳來得獎喜訊，給一路支持的父親最好的回報。

楊祺及葉馨兩人說，自己能獲得金手獎，要感謝廣設科老師們打下紮實手繪基礎，尤其是指導老師陳良蕙，練習的過程中老師細心觀察兩人的畫風，從畫風中發現出個人特色引導創新，特別是跳脫以往「畫好畫滿」的傳統技法，大膽採用適度留白的技巧，不僅讓畫面的細緻度容易被看見，廣告文案也因而突顯。

二信高中校長林立指出，全國學生技藝競賽是教育部主辦，可以說是全國高中生最高水準的技藝較勁，其目的希望藉由舉辦全國各項技藝競賽，鼓勵學生適性發展、適性揚才，並協助各類競賽表現優良選手持續精進，爭取優良選手赴海外專業研習，藉以拓展國際視野及深化技能學習程度，並為國家培養具備國際觀的專業技藝人才，提高在國際各類產業的未來競爭力。

二信高中獲金手獎學生楊祺、葉馨、黃志緯（左起）。圖／二信高中提供
二信高中獲金手獎學生楊祺、葉馨、黃志緯（左起）。圖／二信高中提供
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生技廣告教育部

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