大學生大選虛擬投票26日上線 投總統、不分區政黨票

總統大選將近，台灣學生聯合會主辦「大學生線上虛擬投票」，將於26日晚間8時20分至29日晚間8時20分開放大學生持個人學生證投票；結果將於30日對外公告，向社會顯示青年族群較青睞的總統候選人與政黨，以彰顯年輕世代心聲及發揮影響力。

台灣學生聯合會近日在臉書表示，2020大選將近，學生聯盟希望透過跨校串聯全國大學生、高中生舉辦模擬投票，呈現「學生為主體的投票數據」也揭示青年世代所嚮往的價值和選擇，以期宣告於社會，最終影響國家政策的抉擇與方向。

台灣學生聯合會表示，模擬投票項目分為「第15任總統、副總統選舉」以及「第10屆立法委員選舉不分區立委（政黨票）」，不包含區域立委選舉。投票時間定於26日晚間8時20分至29日晚間8時20分開放大學生持個人學生證投票；結果將於30日對外公告，

台灣學生聯合會表示，虛擬投票將利用臉書Messenger系統中的BotBonnie（自動化行銷聊天機器人），蒐集大學生投票意向，學生須上傳個人學生證，並按步驟投下總統票及政黨票。投票資格為大學在學學生，並將與30所大學合作，在校內開設實體投票所，教導投票步驟，也提升投票數。