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比你家的冷氣還好！ 嘉市國中小全面裝日立變頻冷氣

2019-12-24 14:07聯合報 記者李承穎／即時報導

嘉義市為全國首創班級教室全面裝設冷氣的縣市，目前28間國中小學已裝設11間，進度超前一個月，有望在明年4月全面裝設冷氣，讓學生在夏季來臨前，就能享有舒適涼爽的學習環境。

嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安、市府教育處長林立生和多名市議員，今天到北園國小開冷氣安裝啟用記者會，許多人看了這次裝設的日立變頻冷氣，直呼「比我家的還好！」，莊豐安和黃敏惠到教室內開冷氣測試，也發放耶誕節糖果給學生們，讓學生們笑開懷。

「嘉市要裝最好的冷氣！」黃敏惠說，這次冷氣由東軒盟企業有限公司得標，共要安裝1658台日立RAS-71SK1冷氣，每台約4萬元，得標廠商提供原廠全機保固7年、壓縮機保固10年以及完全免費全機保養3年的服務保證，感謝東軒盟企業對孩子們的厚愛，也會教導學生珍惜冷氣資源。

莊豐安說，府會充分討論，讓議會一致通過裝設冷氣預算，都希望給嘉義市更好的學習品質，這是過去沒有的政策，也希望市府加緊進度，及早達成裝設冷氣的理想。

市府這次採最有利標，而不是最低標，也讓冷氣的品質提升，市府先全面改善各國中小學的電力系統，達成能裝設冷氣的環境，再從班級數較少的學校裝起，目前北園、精忠等國小已裝設完畢。

北園國小校長吳長穎說，夏季酷熱環境確實讓影響學生學習，尤其室外課返回教室後，每個人都汗流浹背，有了冷氣一定能讓學生們更加專注學習。

林立生說，夏季最高氣溫動輒高達34度以上，炎熱高溫天數也日益增加，冷氣有助於營造舒適的學習環境，避免學生因悶熱影響上課及午休，但也會落實冷氣的使用管理，用正確的時間和方法吹冷氣，培養學生惜物並節能減碳的素養。

嘉義市各新風換氣系統聯合採購也已於本月6日完成招標文件上網，總計將採購881組新風換氣系統，全案預計於明年夏季前如期完成裝設。

市長黃敏惠（右）、議長莊豐安（左）出席冷氣啟用記者會，府會共同合作，讓嘉義市成為...
市長黃敏惠（右）、議長莊豐安（左）出席冷氣啟用記者會，府會共同合作，讓嘉義市成為全國首創班級教室全面裝設冷氣的縣市。記者李承穎／攝影
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嘉義市各國中小學裝設日立變頻冷氣，冷氣保固7年、壓縮機保固長達10年。記者李承穎...
嘉義市各國中小學裝設日立變頻冷氣，冷氣保固7年、壓縮機保固長達10年。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠（左三）、議長莊豐安（左二）等人開啟冷氣，宣布冷氣正式啟用。記者李承穎...
市長黃敏惠（左三）、議長莊豐安（左二）等人開啟冷氣，宣布冷氣正式啟用。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠、議長莊豐安和多名議員出席冷氣啟用記者會，府會共同合作，讓嘉義市成為全...
市長黃敏惠、議長莊豐安和多名議員出席冷氣啟用記者會，府會共同合作，讓嘉義市成為全國首創班級教室全面裝設冷氣的縣市。記者李承穎／攝影
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嘉義市各國中小學裝設日立變頻冷氣，冷氣保固7年、壓縮機保固長達10年。記者李承穎...
嘉義市各國中小學裝設日立變頻冷氣，冷氣保固7年、壓縮機保固長達10年。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠、議長莊豐安和多名議員出席冷氣啟用記者會，府會共同合作，讓嘉義市成為全...
市長黃敏惠、議長莊豐安和多名議員出席冷氣啟用記者會，府會共同合作，讓嘉義市成為全國首創班級教室全面裝設冷氣的縣市。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠、議長莊豐安和多名議員出席冷氣啟用記者會，府會共同合作，讓嘉義市成為全...
市長黃敏惠、議長莊豐安和多名議員出席冷氣啟用記者會，府會共同合作，讓嘉義市成為全國首創班級教室全面裝設冷氣的縣市。記者李承穎／攝影
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嘉義黃敏惠

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