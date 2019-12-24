少子化衝擊進修學校 成大附工全校只剩200人將停招

少子化，大學和高中都面臨衝擊，且12年國教施行後，學生選讀進修學校或夜間部的情況更急遽下降。台南高工未來改隸成功大學後，成大附工進修學校將停招，直接併到南工。成大可對成大附工教師員額、現有場地做整體規畫及運用。

成大副校長蘇芳慶表示，目前成大附工只剩下200多名學生，招生不易，與台南高工整併後，更能有效利用教育資源，解決少子化困境。

台南高工校長王榮發表示，南工改隸成大之後，成大附工會「逐年」併進來。因為原本成大附工學生的上課地點，跟南工學生不同，因此成大附工在改隸那年，就不會再招新生。但原來成大附工的二、三年級學生，將留在原校讀到畢業，「由我們招的就在我們學校上課，由他們招的就在原校上課。」

王榮發說，南工目前有2500多名學生，人數還算穩定，但少子化影響的是學生的「質」，因為優秀的學生都進高中了。他認為整體而言，高職學生短缺，素質也不如以往好。

「日間部高中職的學生都已經不夠了，晚上上課的成大附工招生更難。」王榮發表示，台南地區的學校多，生源一直有問題，是少子化衝擊嚴重的地區。台南的進修學校已經剩下沒多少間，「一直收起來」。去年台南高中職免試入學缺額就有3000多個，多數集中在私立學校。