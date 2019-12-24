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獨／歷時6年定案 台南高工最快明年8月併入成大

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獨／歷時六年定案 台南高工最快明年8月併入成大

2019-12-24 09:41聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

高中職和國立大學近年吹起整併風，且「大手牽小手」多半兩相情願、一拍即合。國立台南高工改隸成功大學案，歷時六年終於定案，近日將報教育部，最快明年8月可望掛牌改制；而成大附工將停招，併入改隸後的台南高工。

教育部統計，目前全台有15所國立大學附屬高中職（包含兩間特教學校），例如：中央大學附屬中壢高中、中興大學附中（原國立大里高中）、興大附屬台中高農、高雄餐旅大學附中（原高雄餐旅國中）、北科大附屬桃園農工等。

台南高工改隸成大案，自成大102學年校務會議通過後，為讓行政程序更完備，歷經多次協商討論，終在日前校務會議定案。「好事多磨。」成大副校長蘇芳慶表示，五、六年前已在規畫此合併案，但教育部之後規定，改隸計畫書及契約書均須雙方校務會議通過，才會拖這麼久。

蘇芳慶說，成大前身是工學院，南工前身是「台南州立台南工業學校」，兩校都是工科起家的學校，且兩校距離僅約四公里，易於交流。他說，這次的合併將「立下大學引導高中技職教育的典範。」

他表示，成大可以協助南工提升專業技術與國際能見度，參考德國雙軌技職教育，將學校教育與職業訓練做緊密結合。之後會開放南工學生來成大修課，成大學生也可到南工實習工廠實作測試。

台南高工校長王榮發表示，目前還在確認「改隸計畫書」及「合併契約」修改後的內容，月底會報教育部。他說，因為審查制度一直在改，又剛好碰到兩校校長的轉換，改隸案才會拖這麼久。

王榮發說，南工改隸成大後，對於南工學生在專業職能上有正向的幫助，學生進入成大就讀的機會也會變多。現在高職生只能靠特殊招生管道才有機會考上成大，改隸後，成大可能會有更多系所，開出更多特殊招生名額，南工學生應更有優勢。

教育部表示，南工申請改隸為成大附屬學校案，兩校於2013年間提經校務會議通過，南工2014年4月30日將改隸計畫書報教育部審查。教育部於2015年5月15日、2015年8月6日及2016年12月30日先後召開三次審查會議。

台南市政府教育局在第三審查會議表示，考量教育部正與台南市政府研商台南市轄內高級中等學校未來改隸事宜，建議兩校合併案暫緩。如兩校仍有持續推動改隸合併規畫，應依教育部第三次審查會議的審查意見，修正改隸計畫書，重新提送校務會議通過後，再報部續審。

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