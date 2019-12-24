獨／歷時六年定案 台南高工最快明年8月併入成大

高中職和國立大學近年吹起整併風，且「大手牽小手」多半兩相情願、一拍即合。國立台南高工改隸成功大學案，歷時六年終於定案，近日將報教育部，最快明年8月可望掛牌改制；而成大附工將停招，併入改隸後的台南高工。

教育部統計，目前全台有15所國立大學附屬高中職（包含兩間特教學校），例如：中央大學附屬中壢高中、中興大學附中（原國立大里高中）、興大附屬台中高農、高雄餐旅大學附中（原高雄餐旅國中）、北科大附屬桃園農工等。

台南高工改隸成大案，自成大102學年校務會議通過後，為讓行政程序更完備，歷經多次協商討論，終在日前校務會議定案。「好事多磨。」成大副校長蘇芳慶表示，五、六年前已在規畫此合併案，但教育部之後規定，改隸計畫書及契約書均須雙方校務會議通過，才會拖這麼久。

蘇芳慶說，成大前身是工學院，南工前身是「台南州立台南工業學校」，兩校都是工科起家的學校，且兩校距離僅約四公里，易於交流。他說，這次的合併將「立下大學引導高中技職教育的典範。」

他表示，成大可以協助南工提升專業技術與國際能見度，參考德國雙軌技職教育，將學校教育與職業訓練做緊密結合。之後會開放南工學生來成大修課，成大學生也可到南工實習工廠實作測試。

台南高工校長王榮發表示，目前還在確認「改隸計畫書」及「合併契約」修改後的內容，月底會報教育部。他說，因為審查制度一直在改，又剛好碰到兩校校長的轉換，改隸案才會拖這麼久。

王榮發說，南工改隸成大後，對於南工學生在專業職能上有正向的幫助，學生進入成大就讀的機會也會變多。現在高職生只能靠特殊招生管道才有機會考上成大，改隸後，成大可能會有更多系所，開出更多特殊招生名額，南工學生應更有優勢。

教育部表示，南工申請改隸為成大附屬學校案，兩校於2013年間提經校務會議通過，南工2014年4月30日將改隸計畫書報教育部審查。教育部於2015年5月15日、2015年8月6日及2016年12月30日先後召開三次審查會議。