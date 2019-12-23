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實驗教育大爆發 家長團體盼發「教育券」補助

2019-12-23 13:12聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台灣實驗教育近年蓬勃發展。本報資料照片
台灣實驗教育近年蓬勃發展。本報資料照片
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距離明年總統選舉不到20天，實驗教育團體今天與三黨總統候選人陣營舉行座談會，台灣實驗教育聯盟理事長曾國俊表示，實驗教育應有公共性，提供更多教育選擇，希望政府能發放「教育券」，讓家長選擇實驗教育時也能獲得補助。三黨代表也都給予正面回應。

2014年實驗教育三法及2018年實驗教育三法修正案通過後，各式實驗教育如雨後春筍般蓬勃發展，其中公辦公營實驗教育發展最為迅速，統計2019年全國已有80所公辦公營實驗學校。

台灣另類暨實驗教育學會、台灣實驗教育聯盟、台灣實驗教育家長聯盟三個團體共同起草「總統候選人支持並落實實驗／創新教育承諾書」提出落實教育基本法、支持實驗教育的存在價值，並積極讓更多弱勢學生有選擇的機會。希望各政黨候選人能承諾保障實驗教育的公共性、永續性，也希望提供教育券，讓家長有更多教育選擇權，三黨代表也都有正面回應。

民進黨陣營主張將實驗教育多元創新的精神融入體制內教育。民進黨代表、教育部次長范巽綠表示， 明年將規畫實驗教育與體制化教育的交流對話平台，讓多元創新的精神，進入體制內教育創新發展。

國民黨陣營提出學校部分班級就可推動實驗教育。國民黨代表、教育部前部長吳清基表示，若有機會執政，將補助經費支持具有前瞻性的實驗教育，並輔導親師生展開創新教育的實驗。此外，國內實驗教育目前主要是以校為單位來辦理，以後可考慮由部分班級來推動，讓學生適性揚才。

親民黨代表、永齡教育基金會執行長劉宥彤說，將促成一般學校與實驗教育學校的交流，並發展模組，讓學校有更多元發展的可能。另外，年紀愈小的實驗教育，公共化程度要愈高，以讓學生及家長有更多選擇權。

教育部民進黨

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