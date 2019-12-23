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孩子為何不說話？ 別中這五大迷思

2019-12-23 09:11聯合報 記者何定照／台北即時報導

孩子為何不說話？寶瓶文化出版心理師王意中的新書《選擇性緘默症──不說話的孩子》，指出孩子若不說話，或是到某個特定環境就全身僵硬，不肯開口，別以為他只是太內向、害羞，或認為他再大一些，自然就會說話，他可能正為「選擇性緘默症」所苦，急需接納、陪伴與協助。

書中指出，台灣家長面對「選擇性緘默症」時，可能有以下5大迷思：

1. 「他個性比較內向、文靜，等時間久了，他就會說話。」

2. 「她在家裡會說話，可能是幼兒園讓她不太習慣。」

3. 「他爸爸還不是到了五歲才會講話。『長大了就會好』，別擔心。」

4. 「一定是教學太嚴肅了，孩子才會不敢說話。你們老師應該要調整。」

5.「她是『大隻雞晚啼』，像她爸，但爸爸也拿到碩士了啊。」

書中表示，在這種不以為意、漠視與逃避下，孩子可能就錯過早期療育介入的黃金時刻。書中說，「選擇性緘默症」是一種焦慮的疾病，好發於四歲左右的孩子。在台灣，此狀況長期被漠視或誤解，「選擇性緘默症」孩子並不是執拗、任性或被寵壞，他們心裡也很想表達，無奈龐大的焦慮與恐懼往往凌駕於開口說話。

書中說，當一個孩子在班上不說話，人際關係可能就會惡化，課業走下坡，甚至因此被霸凌，但孩子卻因焦慮而更退縮，更無法向大人求救，將所受的委屈說出口。若老師或父母未適時察覺，予以協助，孩子可能終生都會被囚禁在「選擇性緘默症」的牢籠裡。

書中表示，理解、接納以及給予孩子正向經驗的累積，是最能開啟「選擇性緘默症」孩子冰封內在的一把鑰匙，也是突破「選擇性緘默症」孩子心牆的絕佳方式。該書殂父母、老師以及親師溝通的角度，提出各種協助「選擇性緘默症」孩子，早日擺脫焦慮，讓孩子融入人群與社會的方法與技巧，是台灣第一本集結本土案例，深刻探討「選擇性緘默症」孩子的專書。

寶瓶文化出版心理師王意中的新書《選擇性緘默症──不說話的孩子》。圖／寶瓶提供
寶瓶文化出版心理師王意中的新書《選擇性緘默症──不說話的孩子》。圖／寶瓶提供
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