迷途少女練口琴獲自信 誠正中學口琴隊再奪全國第一

「我第一次參加比賽得獎，好有成就感！」誠正中學彰化分校口琴隊從102學年度起曾三次代表彰化縣，榮獲全國學生音樂比賽特優，今年再度以自選曲 「Metallica Symphonic Medley」榮獲口琴合奏高中職團體組第一名。

誠正中學彰化分校訓導科導師蔡香綿說，今年八月開始誠正中學從田中少年輔育院改制為矯正學校，學程從半天課改為與一般學制相同的全天課，更限縮了口琴隊的練習時間，但是口琴隊的學生仍利用下課和假日勤加練習，「就只是為了榮譽感，想著學姊過去都得獎，不能輸的心情」。

蔡香綿說，誠正中學口琴隊的隊員因為矯正期長短不同而會來來去去，不像一般學校的隊員能夠穩定練習好幾年，所以團隊默契和程度訓練上都比較困難，加上這些學生剛入學時，還都需要調整與磨合期，這樣的隊伍比賽能得獎，對她們來說是更大的鼓勵以及成就感來源。

蔡香綿表示，這些學生在過去的成長經驗裡，成就感通常較缺乏，所以學校才選擇學習門檻較低的口琴，希望讓這17名本來連樂譜都看不懂的學生，能夠很快地進入音樂的世界。

學生小哈（化名）來自破碎家庭，她剛進誠正中學時，看到口琴隊學姊練習的樣子就想加入，雖然學習過程中有許多困難，但是在老師和同學的鼓勵之下逐一克服，也讓自己建立信心。她認為參加口琴隊獲得很多珍貴的友誼，「和大家一起攜手努力，看著老師們無怨無悔的付出讓我覺得蠻幸福的！也更懂得感恩，珍惜每一次得來不易的學習機會，今天的比賽結果讓我對未來更有自信。」