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迷途少女練口琴獲自信 誠正中學口琴隊再奪全國第一

2019-12-22 15:30聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

「我第一次參加比賽得獎，好有成就感！」誠正中學彰化分校口琴隊從102學年度起曾三次代表彰化縣，榮獲全國學生音樂比賽特優，今年再度以自選曲 「Metallica Symphonic Medley」榮獲口琴合奏高中職團體組第一名。

誠正中學彰化分校訓導科導師蔡香綿說，今年八月開始誠正中學從田中少年輔育院改制為矯正學校，學程從半天課改為與一般學制相同的全天課，更限縮了口琴隊的練習時間，但是口琴隊的學生仍利用下課和假日勤加練習，「就只是為了榮譽感，想著學姊過去都得獎，不能輸的心情」。

蔡香綿說，誠正中學口琴隊的隊員因為矯正期長短不同而會來來去去，不像一般學校的隊員能夠穩定練習好幾年，所以團隊默契和程度訓練上都比較困難，加上這些學生剛入學時，還都需要調整與磨合期，這樣的隊伍比賽能得獎，對她們來說是更大的鼓勵以及成就感來源。

蔡香綿表示，這些學生在過去的成長經驗裡，成就感通常較缺乏，所以學校才選擇學習門檻較低的口琴，希望讓這17名本來連樂譜都看不懂的學生，能夠很快地進入音樂的世界。

學生小哈（化名）來自破碎家庭，她剛進誠正中學時，看到口琴隊學姊練習的樣子就想加入，雖然學習過程中有許多困難，但是在老師和同學的鼓勵之下逐一克服，也讓自己建立信心。她認為參加口琴隊獲得很多珍貴的友誼，「和大家一起攜手努力，看著老師們無怨無悔的付出讓我覺得蠻幸福的！也更懂得感恩，珍惜每一次得來不易的學習機會，今天的比賽結果讓我對未來更有自信。」

誠正中學彰化分校校長饒雅旗說，改制後除了給予學生正規課綱教育之外，學生社團時間也改採一班一特色方式辦理，尤其著重音樂和戲劇藝術教育治療課程，實施之後感覺成效頗佳，很感謝社會團體慷慨捐助經費，讓學生能有充足的學習資源，也希望學生繼續努力。

誠正中學彰化分校口琴隊少女因為密集練習、共同生活，建立緊密而深厚的友誼。圖／誠正...
誠正中學彰化分校口琴隊少女因為密集練習、共同生活，建立緊密而深厚的友誼。圖／誠正中學彰化分校提供
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誠正中學彰化分校口琴隊今年獲得全國口琴合奏高中職團體組第一名。圖／誠正中學彰化分...
誠正中學彰化分校口琴隊今年獲得全國口琴合奏高中職團體組第一名。圖／誠正中學彰化分校提供
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誠正中學彰化分校口琴隊少女本來都不會音樂，短短期間努力練習，獲得冠軍讓學生產生自...
誠正中學彰化分校口琴隊少女本來都不會音樂，短短期間努力練習，獲得冠軍讓學生產生自信。圖／誠正中學彰化分校提供
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