因為愛李小龍 他來台學中文成為飯店大廚

為增進與來台留學的外籍校友互動交流，了解校友畢業後就業動向，教育部在107年成立SIT (Study in Taiwan)人才資料庫計晝，建置留台校友資訊平台，也鼓勵應屆畢業生及留台校友加入資料庫。來自烏茲別克、目前為義大皇家飯店資深廚師的涂貝克，因為從小喜愛影星李小龍，所以來台學習中文及就讀廚藝系。

在台生活超過10年的涂貝克說，感謝求學期間台灣提供各項資源協助他順利畢業，他很高興可以分享自己的故事及經驗給更多想留台就業的僑外生。

為協助來台就學的僑外生畢業後順利在台就職，留住優秀國際人才，教育部11月27日至12月3日於北、中、南舉辦3場僑外生就業講座，吸引來自50所大學約200名僑外生參與。

教育部表示，僑外生就業講座分別於11月27日在國立台灣科技大學、11月29日在國立中興大學，以及12月3日在高雄義守大學辦理。本年就業講座報名踴躍，為使更多僑外生受惠，教育部突破地理空間限制，於粉絲專頁線上直播，觀看人數逾600人，讓未能到場的僑外生也能獲得在台就業實用資訊及求職技巧，並開放線上發問，同步與講師問答互動。

講座邀請勞動部勞動力發展署代表說明僑外生留台工作評點制規定及相關注意事項，讓有意留台工作的學生更清楚瞭解工作許可申辦流程，現場及線上問答熱絡。同時，為回應僑外生需求，聚焦履歷撰寫及面試技巧，也邀請輔導學生就業經驗豐富的大學教授及企業人力資源主管專題演講，分享及說明學生求職時常見的問題，與準備履歷及面試時需特別加強及注意的細節，幫助學生更有機會獲得理想的工作。