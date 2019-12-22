親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

上士尋獲黑盒子邀同志女兵慶功 酒後涉性侵判3年8月

39年來最嚴重 賭城大火6死13傷、孕婦跳樓逃生

因為愛李小龍 他來台學中文成為飯店大廚

2019-12-22 13:18聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

為增進與來台留學的外籍校友互動交流，了解校友畢業後就業動向，教育部在107年成立SIT (Study in Taiwan)人才資料庫計晝，建置留台校友資訊平台，也鼓勵應屆畢業生及留台校友加入資料庫。來自烏茲別克、目前為義大皇家飯店資深廚師的涂貝克，因為從小喜愛影星李小龍，所以來台學習中文及就讀廚藝系。

在台生活超過10年的涂貝克說，感謝求學期間台灣提供各項資源協助他順利畢業，他很高興可以分享自己的故事及經驗給更多想留台就業的僑外生。

為協助來台就學的僑外生畢業後順利在台就職，留住優秀國際人才，教育部11月27日至12月3日於北、中、南舉辦3場僑外生就業講座，吸引來自50所大學約200名僑外生參與。

教育部表示，僑外生就業講座分別於11月27日在國立台灣科技大學、11月29日在國立中興大學，以及12月3日在高雄義守大學辦理。本年就業講座報名踴躍，為使更多僑外生受惠，教育部突破地理空間限制，於粉絲專頁線上直播，觀看人數逾600人，讓未能到場的僑外生也能獲得在台就業實用資訊及求職技巧，並開放線上發問，同步與講師問答互動。

講座邀請勞動部勞動力發展署代表說明僑外生留台工作評點制規定及相關注意事項，讓有意留台工作的學生更清楚瞭解工作許可申辦流程，現場及線上問答熱絡。同時，為回應僑外生需求，聚焦履歷撰寫及面試技巧，也邀請輔導學生就業經驗豐富的大學教授及企業人力資源主管專題演講，分享及說明學生求職時常見的問題，與準備履歷及面試時需特別加強及注意的細節，幫助學生更有機會獲得理想的工作。

來自馬來西亞、畢業於輔仁大學新聞傳播系所的楊冠義，有感於多數在台僑外生不熟悉留台工作規定，創立臉書社團，分享畢業留台工作各項文件申辦資訊。楊冠義說，透過就業講座的活動可讓同學更清楚各項規定，提早為求職做準備。

教育部辦理僑外生就業講座。圖／教育部提供
教育部辦理僑外生就業講座。圖／教育部提供
分享

教育部求職

延伸閱讀

長榮中學教師會盼查校產 教育部歡迎提供事證

原住民族族語文學獎 原民會最快109年主辦

塗翔文／「葉問4：完結篇」 終戰打到了美國

「我要打十個！」 葉問4集經典金句大整理

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

博物館種類多 論壇建議評鑑用不同指標

2019-12-22 10:41

推閱讀理解 徐匯中學導入PaGamO素養品學堂學習平台

2019-12-21 20:13

培養創造力新人才 逾700名中學教師投入美感教育

2019-12-21 14:34

美感教育計畫 觸及逾11萬國高中生

2019-12-21 13:20

貼近產業並提升英語力 新北市推職場英語體驗營

2019-12-21 13:19

獅有情圓童夢！獅子會捐贈百名弱勢孩子耶誕禮物

2019-12-21 13:01

減少自主學習城鄉差距 高中師增能課保障三成偏鄉校

2019-12-21 10:09

自主學習計畫程度不足 高中校長：失敗經驗也很寶貴

2019-12-21 09:54

長榮中學欠薪案 下周四協商

2019-12-20 22:52

長榮中學暫發不出薪水 南市教產會：查人謀不不臧究責

2019-12-20 19:34

私校工會提十大高教問題 籲未來政府比照OECD水準改善

2019-12-20 15:11

好想吃…誰在操控飢渴？中研院破解腦神經機轉

2019-12-20 14:23

中研院國際研究生學程 新南向學生占最多

2019-12-20 14:17

中研院國際研究生學程 現在新南向學生最多

2019-12-20 11:41

長榮中學欠薪／校方：校產處分不順 延後發薪

2019-12-20 00:46

長榮中學欠薪／人事費高+大興土木+學生變少…

2019-12-20 00:46

長榮中學爆欠薪 教部專案追查

2019-12-20 00:46

超市變教室 孩子學營養知識

2019-12-19 23:56

學生或學校缺錢出國比賽 教部補助機票

2019-12-19 23:54

願景／美學從「小」培養 10所偏鄉獲法藍瓷藝術基金

2019-12-19 21:36

長中教師會發聲明 不善意回應將不排除積極行動

2019-12-19 20:04

宋怡慧／聖誕禮物挑好了嗎？ 互贈彼此需要的生命之書吧

2019-12-19 15:58

欠薪爭議不斷！有3千多人私校 6年內減為不到500人

2019-12-19 15:18

長榮中學非幾百人小校 教長：要追查為何仍欠薪？

2019-12-19 14:31

百年老校發不出教師薪水 教部將查財務狀況

2019-12-19 13:37

國教署關心長榮中學財務危機 鄭新輝：請傾聽聲音

2019-12-19 13:11

考驗知識技能 不一樣的鐵人競賽歡迎高中職、五專生

2019-12-19 11:30

長榮中學發不出薪水 黃偉哲：會請教育局、勞工局了解

2019-12-19 11:20

長榮中學發不出薪水 校長：盡速尋求資金到位

2019-12-19 11:00

長榮中學發不出薪水 別讓老師、家長、學生失去信心

2019-12-19 09:05

長榮中學傳發不出薪水 教職員憂心年關難過

2019-12-18 23:51

新課綱素養導向 7成家長霧煞煞

2019-12-18 23:40

自主學習關係申請入學 南二中與交大合作先做好準備

2019-12-18 17:04

公教調薪「黑箱」？ 全教總籲調薪制度化、納公教代表

2019-12-18 11:03

調查：7成家長「不理解」新課綱素養 4成持悲觀態度

2019-12-18 10:19

小學生也瘋英檢 年報考人數破萬

2019-12-17 23:44

國中公民課教大選 「寶可夢」主角變成候選人

2019-12-17 16:05

台南首創國中小職業試探教育新模式 打造教育新藍海

2019-12-17 15:38

外國大學生到偏鄉國中共伴學習 言語肢體溝通趣味多

2019-12-17 14:06
看更多

熱門文章

獨／國立大學也爆論文亂象？ 航管寫美甲 會計寫風水

2019-12-22 09:42

比較好招生考量 大學設科管、企管搶學生

2019-12-22 09:43

人臉辨識配合機械手臂 科大生要讓超商取貨更快

2019-12-21 14:25

推閱讀理解 徐匯中學導入PaGamO素養品學堂學習平台

2019-12-21 20:13

國立大學航管所論文寫美甲 校方澄清是商管組

2019-12-22 13:08

華文文學閱讀指標誰當？ 網路書店奉「神主牌」吳明益

2019-12-22 07:41

讀墨年度暢銷榜 文學賣得比理財好

2019-12-22 08:06

用100張以內A4紙打造摩天樓 智慧機械競賽即日起徵件

2019-12-21 14:29

培養創造力新人才 逾700名中學教師投入美感教育

2019-12-21 14:34

因為愛李小龍 他來台學中文成為飯店大廚

2019-12-22 13:18

長榮中學沒錢發薪 教師會盼教育部追究責任

2019-12-21 22:47

全台學生數數一數二的台南漁光分校 奏出野餐日交響曲

2019-12-21 14:57

張忠謀：創新貴在執行 不然也只是想法

2019-12-22 13:12

「麋鹿巧巧放假去」嘉南大學新一代親子戲劇登場

2019-12-21 15:23

長榮中學教師會盼查校產 教育部歡迎提供事證

2019-12-21 22:48

系外行星命名「水沙連」 清大教授感謝台人投票超踴躍

2019-12-22 12:51

影／教室當錄音間 新社國小克難完成首部噶瑪蘭動畫

2019-12-21 16:47

博物館種類多 論壇建議評鑑用不同指標

2019-12-22 10:41

偏鄉混齡教學 高年級攜低年級用英語點餐

2019-12-22 12:38

北商大102週年校慶 校長揭大人物3培育重點

2019-12-21 22:46

紀念噶瑪蘭族女巫潘烏吉 新社師生創作數位繪本

2019-12-21 22:45

科管組、企管組、EMBA 系所搶生3路數

2019-12-22 13:19

海大、彰師大也爆論文亂象 航管管美甲、會計看風水

2019-12-22 13:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top