博物館種類多 論壇建議評鑑用不同指標

文化部今舉辦全國博物館論壇北區論壇，上午由國立台灣歷史博物館館長林崇熙主持「公眾參與及當代視野」主題。林崇熙建議，可用七個面向來讓公眾近用博物館，也指出針對不同層級的博物館，博物館法或是評鑑績效指標應該依照不同的分類調整，大家才可以適得其所。

林崇熙說，首先可用「知的概念」讓公眾參與博物館，包括鼓勵企業做CSR（企業社會責任）來支持，或民眾捐贈文物、經費。而為因應捐贈，勸募條例也應有相應的修正。

林崇熙表示，也可用「近用」參與博物館，例如發放文化體驗券，或是改善交通方式、促進各種館校合作等。他認為，在12年國教108課綱下，博物館可以發揮更大的效用。

林崇熙說，還可用「議題」讓公眾參與博物館，透過各種當代社會議題，讓大家更有感覺、更關心。比如鼓勵社區大學課程跟博物館共同關心當代的公共議題，或和各種議題組織進行聯合策展。

他說，博物館也可跟地方館合作，透過文物返鄉、進用，和各級學校培養人才；透過共筆，將成果在博物館展示，讓所有民眾用自己的方式線上策展；用社區營造參與博物館，例如用生態博物館的概念做地方文化營造，讓街角館、店家、社頭、職人都可以成為另類的博物館概念發展。