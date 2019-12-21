推閱讀理解 徐匯中學導入PaGamO素養品學堂學習平台

新北市私立徐匯中學呼應108新課綱，安排「閱讀樂讀」校訂課程，推動閱讀素養。徐匯中學指出，下學期的閱讀課程將與台大電機系教授葉丙成及閱讀理解學習誌總編輯黃國珍團隊合作，全面導入PaGamO素養品學堂學習平台進行課程教學。

「PaGamO素養品學堂線上學習平台」擁有即時反饋系統，透過詳細的文字與影音詳解，學生可立即知道自己的學習成果，從答題闖關的過程中，培養思辨跟閱讀能力。該平台目前採使用者付費制。

徐匯中學表示，校內閱讀推動教師社群在七年級上學期分別從作品欣賞、閱讀理解、資訊素養、圖書資源應用及簡報製作等5個面向進行教學，下學期再導入該平台學習。

徐匯閱推教師社群喊出，「閱讀課程+科技載具+教師社群團隊，讓 1+1+1>3」，利用線上學習平台可大幅增加學生學習意願、同儕可互相較勁切磋增進學習樂趣，而後端平台記錄所有閱讀素養題型的大數據，也利於教師進行班級同學能力診斷，協助督導同學可更有效學習。