減少自主學習城鄉差距 高中師增能課保障三成偏鄉校

108課綱強調自主學習，但高中新增的多元選修、自主學習等，都是要由各校自擬、沒有教科書的校本課程，家長憂城鄉學校資源有落差。清華大教務長戴念華表示，清大明年初要開高中教師的自然科增能課，由大學教師分享教學素材，讓他們學會帶領學生自主學習。

戴念華說，清大這個月已召集工學院、電資學院、生科學院院長，與鄰近的新竹高中、新竹女中、竹科實驗中學開會，明年農曆年後要開高中教師增能課，有系統地分享教學素材給高中老師。第一期預計開三班，每班100人，將密集上課一至兩個周末。為緩解城鄉資源差異，這個班會保障三成的名額給偏遠高中老師。

戴念華說，他們邀高中老師開會，是為了解高中端的需求，作為清大規畫課程的參考，比如與會的高中就提出採用網路教材會不會侵權等問題。另有高中老師表示，教材和教案都要跟上新課綱，還要協助舊課綱上來的國中生銜接，較花時間。例如高中要學生動手做實驗寫報告，但國中自然課沒教顯微鏡。

戴念華說，新課綱的多元選修和自主學習，仰賴老師自訂主題，也要求學生要提出感興趣的主題做報告，所以充足的教學資源很重要。清大首開的增能課主要邀高中自然科老師參加，未來會規畫讓人文社會等其他學院投入，開不同領域的增能課。