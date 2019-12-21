自主學習計畫程度不足 高中校長：失敗經驗也很寶貴

今年的高一生在兩年後申請大學時，將面對有八成七的校系要看自主學習成果。有校長表示，學生的自主學習計畫寫太淺，恐怕多半要被退件；有校長說這學期過一半，部分學生「還在混」，沒提計畫、也沒善用三節空堂。

依108課綱，今年的高一生每周會有三節空堂「自主學習」，高中生畢業前要上傳一件至少18小時的自主學習成果。大學招聯會執行秘書戴念華說，大學端期待看到的成果像是一份專題報告，由學生主動提出感興趣的問題，再找尋學習資源解惑。

高雄女中校長林香吟說，雄女學生已算自動自發，上學期期中先了交計畫書，但很多人寫的自主學習計畫太淺。例如，目標和學習活動對不起來，或是學習規畫不夠有系統，預計有一大半退件。

林香吟說，雄女這學期前六周對全校800個高一生開課，校長、主任都上台講課，說明自主學習內涵；導師和各科的課程諮詢老師也輔導寫計畫書。空堂找業師上課，上學期約有五成高一生可以參與，下學期預計邀更多各職業公會或大學老師來開課，盼參與率提升到八成。

基隆八斗高中普通班約40人，人數不到市區大校的一成。校長黃致誠說，學校沒有要求學生期中先傳計畫書，但有安排老師帶領每個學生。

板橋高中近期也收取學生的自主學習的計畫書，校長賴春錦說，約兩成學生還在「混」沒繳交。他說，板中的空堂沒開課，學生要更自主找資源，計畫繳交率已超乎她預期。她認為有些計畫可能難以實踐，畢竟計畫本來就趕不上變化，失敗的經驗也很寶貴，可作為下份計畫的調整依據。