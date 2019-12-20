私校工會提十大高教問題 籲未來政府比照OECD水準改善

全國私校工會今天舉行記者會，批評蔡政府的高教政策乏善可陳，並提出私校退場、技職人才缺乏、高教教師老化等十個問題，以及盡快通過高教三法、調降師生比等十項建議，呼籲三黨總統參選人回應。

全國私校工會攤開蔡政府的「唯績百科」，蔡政府條列與高教有關的政績，包括「增加大學校內外宿舍」、「減輕學貸壓力」、「大學助理納勞健保」、「玉山留才計畫」、「提高失業勞工子女就學補助金」，只有「玉山留才計畫」與高教發展直接相關，而在教育新南向上又爆出諸多弊端。

全國私校工會理事長尤榮輝說，私立大學老師困境多，2028年估計有60所私校要退場，超過一萬名大學教師、6000名職員失業。老師也老化，2023年我國40歲以下大學教師人數只剩10.9%，籲政府解決高教師資高齡化和失業問題。

有關大學生事務與教務，尤榮輝說，政府應關注如何吸引外籍學生來台就學，以及如何落實教育新南向人才培育計畫，並避免境外生被剝削、淪為引入非法勞工的管道。高社經背景學生大多入公校，及其衍生的教育資源分配不均問題，也需檢討。

尤榮輝也說，2008至2016年，大一技職學生人數從15萬降至11萬，流失22%，造成產業基礎人力短缺，政府應思考如何彌補技職人力。

在政府主管機關對各大學的治理方面，私校工會表示，政府以國家經費大量補助公立大學，並對私校發展重重限制，造成公私立大學不公平競爭現象。請問未來政府要協助提升私立大學競爭力，讓私校能永續發展？他們也說，高教業務分散於教育部高教司、技職司及科技部，如同多頭馬車的問題也該解決。