中研院國際研究生學程 新南向學生占最多

參與果蠅飢、渴機轉研究的印度籍博士生芭雅希（Bhagyashree Senapati），目前就讀中央研究院國際研究生學程（TIGP）。 記者潘乃欣／攝影 分享 facebook

參與果蠅飢、渴機轉研究的印度籍博士生芭雅希（Bhagyashree Senapati），目前就讀中央研究院國際研究生學程（TIGP）。中研院表示，這個學程2002年成立，新南向國家學生占比已提升至六到七成，將來還會推動春、秋季實習，延攬優秀博士生來台。

中研院國際處指出，TIGP全課程皆為英文授課，共有597名在學生，分屬47個國家，來自新南向國家的學生約占六、七成。國際處科長林昇德表示，來就讀的馬來西亞和菲律賓生尤其優秀，印度則因該國有知名學術研究大學，欲攻博士還是會優先考慮留在印度的學校。

林昇德說，TIGP為吸引更多優秀人才來就讀，多年前開辦暑期實習，讓他國大學生或碩士生申請到中研院究室實習，約一成的實習學生最後申請上TIGP。將來會推動春、秋季實習長期實習，吸引更多學生來台。

中研院副院長周美吟曾在中研院科普網站「研之有物」上表示，當初設立TIGP，是運用中研院不輸給國際、甚至有些好過國際的儀器和師資，透過學生自己實驗、處理問題、和不同國籍同學交換想法，培養獨立思考、研究的能力。

TIGP畢業後，除了會拿到該學程合作學校的學位畢業證書，還會獲得中研院的結業證書。目前院內有12個學位學程，合作學校共11所。