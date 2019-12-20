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長榮中學欠薪／校方：校產處分不順 延後發薪

2019-12-20 00:46聯合報 記者鄭惠仁鄭維真／台南報導

台南市長榮中學校長戴志勳強調，對孩子不打折。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮中學校長戴志勳強調，對孩子不打折。記者鄭惠仁／攝影
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百年老校台南市私立長榮中學，近年學生數雖一路減為三千人，但仍是南市學生數最多的中學，卻發生財務危機，發不出十二月及明年一月薪水，引發教職員恐慌。校方表示，正尋求各方協助，盡速將資金到位，解決發薪問題。

長榮中學校長戴志勳說 ，學校並非不發薪水，只是發放時間可能無法準時，因此提前預知；不排除處分可處理的資產，以解決問題。

長榮中學教師會發言人蔡宏達說，校方在歸仁大潭有多塊農地，校旁也有兩處資產，包括一香蕉園及校長公館，另在光華高中也有一塊地，總價值約六千五百萬元；其中校旁兩處資產原本要處分，但教育部未同意，目前正極力爭取，希望有轉機。

長榮中學昨發聲明說，不是不發薪資，只是目前短期資金沒有到位，一些校產處分也不太順利，所以十二月及一月薪資暫無著落，可能需延後發放，董事會正全力尋求解套方案，目前教學一切正常。教師會晚間也發表聲明，要求董事會對今天的薪資協商結果給予善意回應，若無法尊重協商結果，不排除要進行陳情以達成訴求。

南市教育產業工會理事長侯俊良則質疑長榮中學校長片面宣布暫不發放薪資，違反教師待遇條例違法，國教署應予處分。學校出現財務危機不是短時間造成，要求針對未改組前董事會追究責任。

長榮中學薪資薪水

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