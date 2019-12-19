宋怡慧／聖誕禮物挑好了嗎？ 互贈彼此需要的生命之書吧

是不是還在為聖誕節要送什麼禮物而開始煩心？示意圖／ingimage 分享 facebook

每年12月的各個街頭，燦亮絢麗的點燈，浪漫滿分的布置，讓你走著走著，心都暖起來了。

想不想對自己喜歡或感恩的人，表達自己的體貼或關懷？

透過一份與眾不同的禮物傳達自己謝意，是不是很應景？

只是，你是不是還在為聖誕節要送什麼禮物而開始煩心？

擔心送的，不是他要的。 煩惱送了，竟被轉給人。 換個思考，你可能不知道他要的是什麼？ 到底送什麼，有可能每個人都會買單的？

用心去觀察，他的需要。因為真正重要的東西，是用眼睛看不見的。

如果，你想給自己和對方年末真摯的耶誕祝福，就互贈彼此需要的生命之書吧！

終結負能量——哥的書是生命探照燈

謝哲青的文字一直讓我感受到——生命必須有裂縫，陽光才照得進來。謝哲青連人到沙漠了，都能說出：沙漠它純粹、刻苦、嚴峻，被現代世界排擠的秉性，以自己未曾察覺的方式，一點一滴地滲進我充滿裂隙的靈魂。

你說，你說，有些關，雖然只能一個人過，謝哲青的書寫彷彿蘸著友誼溫度的筆墨，這些坎，哥用文字陪我們一起跨越。「人生近看是悲劇，遠觀就是喜劇。」喜悲之間，我們似乎更了解為了追求不凡的人生，每個人都那麼奮不顧身地奔馳著，偶爾停下來，望向無垠無涯的撒哈拉，你會更理解人生的定義和自己內在的需求。推薦耶誕好書，負能量終結者，《穿越撒哈拉》。

接受生活的不完美——姊的書讓你找到變完美

你最近是不是被工作困住了，很久沒有展顏地笑了？邱天是華頓商學院工商管理學碩士、北京大學經濟學碩士、麥肯錫諮詢顧問……洋洋灑灑的漂亮履歷，姊要和我們談的不是成功，竟然是：人生要面對問題，題題都很難，在不完美的經歷中，你越來越接近自己人生的正確答案。

犯錯必然要付出代價，這些代價產生某些失去的遺憾，這些遺憾夾雜失敗襲來的悵然，你容許自己犯錯了嗎？你接受自己不完美嗎？人生沒有標準答案，即便有個潛規則，也可能不是你唯一的選項。即便拿到一手爛牌，在勇敢打出去的同時，你找到本來沒有的機會和轉機，爛牌反而讓你贏得未來成功的優勢。推薦耶誕好書，不完美終結者，《是誰出的題目這麼難，到處都是正確答案》。

相愛需要勇氣——哥的書是幸好遇見你

你曾被人甜甜地說過：全世界我只要你的喜歡……

如果沒有，肆一哥哥的文字會讓你想等一個真心的相遇，求一個不將就的愛情！他交付珍貴的青春給你，你交付純粹的真心給他，你們都在簡單的愛中，看見愛的奇蹟，一如肆一說的：世界上共有六十幾億人口，兩人能相遇的機率只有0.00487……相愛了，就要珍惜。即便，最後的結局是說背對背的擁抱，祝願彼此都好好地，才會是完美的句點。肆一做書的體貼，從小細節到大地方，都讓你有被尊寵的暖意。

你是不是還在和男⁄女友，為了細瑣小事而冷戰糾結？不要忘記肆一給的建議：世上最珍貴的事，莫過於自己付出真心，而對方願意珍惜。和好吧！和解吧！推薦耶誕好書，錯過愛情終結者，《謝謝你，也剛好喜歡我》。

人的方向，自己決定——弟的書是成功方程式

九十後的何則文，如何以文科生的優勢闖進互聯網的世界？他又如何靠個人品牌脫穎而出？你相信成功掌握在自己手上，卻不知如何著手嗎？何則文說：這個時代每個人都要有創業家的精神，把自己當作商品，努力把它產生價值的服務賣給賦予你價值的人。未來時代，人際連結的密度與廣度江正向遞交互傳遞正能量。

認清這個時代沒有鐵飯碗，聲譽與形象其實是自己最大的資本。最後，成功將由自己定義與創造，培養自己的成長型思維，讓我們思考挫敗的價值，擁抱學習，熱愛自己，品牌的定位，決定你的人生風格。推薦耶誕好書，失敗人生終結者，《個人品牌》。

每天都是美好的日子——妹的書解開人生之謎

你是不是一到了賣場就失心瘋地狂買亂買，沒有把錢花光絕不回家？你想聽一聽史賓諾沙怎麼說嗎？旺盛的生命力才會讓你產生慾望，學會和慾望當朋友，認識它、傾聽它，並問自己，我真的需要這些東西嗎？不要內疚，不要自責，一次比一次更清楚知道自己真正喜歡的，需要的是甚麼就好。

亞里斯多德如何教我們解宿醉，他認為每個人從悲慘的經驗中，學會寶貴經驗，然後就能走上智慧之路。無論氣餒抑或是委屈，都提供我們更認識自己。學著讓自己過得快樂，經驗是生命最有用的關鍵之鑰，無論正面或負面的經驗，逐漸發現世界和自己，進而學會聽從理智的聲音。

作者瑪莉．侯貝，從日常生活情境出發，請出12位哲學家，陪我們微笑度過難關，解開人生之謎，日日就變成好日！推薦耶誕好書，失敗人生終結者，《人生雖然有點難，我靠哲學搞定它》。

有些人走著走著就不見了，還有些人，散著散著，又在走在一起了。瀰漫美善的耶誕氛圍裡，無論現在誰還在你身邊，捧出真心善待他。拿出一本書，陪他思考未來的生活——好的留在心底貯藏著，醞釀著；不好的，都放下吧！讓它過去吧！很多需要的答案，你或許都不用說，彼此讀著、讀著就會秒懂了。

如果可以，再買張卡片親筆寫給他，2019年的繽紛耶誕節，見書如面、見字如晤，是不是自己感到幸福，別人也覺得超幸福的呢？