親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

1221高雄尬場！挺韓、罷韓遊行路線與交通管制地圖出爐

宋怡慧／聖誕禮物挑好了嗎？ 互贈彼此需要的生命之書吧

2019-12-19 15:58宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

是不是還在為聖誕節要送什麼禮物而開始煩心？示意圖／ingimage
是不是還在為聖誕節要送什麼禮物而開始煩心？示意圖／ingimage
分享

每年12月的各個街頭，燦亮絢麗的點燈，浪漫滿分的布置，讓你走著走著，心都暖起來了。

想不想對自己喜歡或感恩的人，表達自己的體貼或關懷？

透過一份與眾不同的禮物傳達自己謝意，是不是很應景？

只是，你是不是還在為聖誕節要送什麼禮物而開始煩心？

擔心送的，不是他要的。

煩惱送了，竟被轉給人。

換個思考，你可能不知道他要的是什麼？

到底送什麼，有可能每個人都會買單的？

用心去觀察，他的需要。因為真正重要的東西，是用眼睛看不見的。

如果，你想給自己和對方年末真摯的耶誕祝福，就互贈彼此需要的生命之書吧！

終結負能量——哥的書是生命探照燈

謝哲青的文字一直讓我感受到——生命必須有裂縫，陽光才照得進來。謝哲青連人到沙漠了，都能說出：沙漠它純粹、刻苦、嚴峻，被現代世界排擠的秉性，以自己未曾察覺的方式，一點一滴地滲進我充滿裂隙的靈魂。

你說，你說，有些關，雖然只能一個人過，謝哲青的書寫彷彿蘸著友誼溫度的筆墨，這些坎，哥用文字陪我們一起跨越。「人生近看是悲劇，遠觀就是喜劇。」喜悲之間，我們似乎更了解為了追求不凡的人生，每個人都那麼奮不顧身地奔馳著，偶爾停下來，望向無垠無涯的撒哈拉，你會更理解人生的定義和自己內在的需求。推薦耶誕好書，負能量終結者，《穿越撒哈拉》

接受生活的不完美——姊的書讓你找到變完美

你最近是不是被工作困住了，很久沒有展顏地笑了？邱天是華頓商學院工商管理學碩士、北京大學經濟學碩士、麥肯錫諮詢顧問……洋洋灑灑的漂亮履歷，姊要和我們談的不是成功，竟然是：人生要面對問題，題題都很難，在不完美的經歷中，你越來越接近自己人生的正確答案。

犯錯必然要付出代價，這些代價產生某些失去的遺憾，這些遺憾夾雜失敗襲來的悵然，你容許自己犯錯了嗎？你接受自己不完美嗎？人生沒有標準答案，即便有個潛規則，也可能不是你唯一的選項。即便拿到一手爛牌，在勇敢打出去的同時，你找到本來沒有的機會和轉機，爛牌反而讓你贏得未來成功的優勢。推薦耶誕好書，不完美終結者，《是誰出的題目這麼難，到處都是正確答案》

相愛需要勇氣——哥的書是幸好遇見你

你曾被人甜甜地說過：全世界我只要你的喜歡……

如果沒有，肆一哥哥的文字會讓你想等一個真心的相遇，求一個不將就的愛情！他交付珍貴的青春給你，你交付純粹的真心給他，你們都在簡單的愛中，看見愛的奇蹟，一如肆一說的：世界上共有六十幾億人口，兩人能相遇的機率只有0.00487……相愛了，就要珍惜。即便，最後的結局是說背對背的擁抱，祝願彼此都好好地，才會是完美的句點。肆一做書的體貼，從小細節到大地方，都讓你有被尊寵的暖意。

你是不是還在和男⁄女友，為了細瑣小事而冷戰糾結？不要忘記肆一給的建議：世上最珍貴的事，莫過於自己付出真心，而對方願意珍惜。和好吧！和解吧！推薦耶誕好書，錯過愛情終結者，《謝謝你，也剛好喜歡我》

人的方向，自己決定——弟的書是成功方程式

九十後的何則文，如何以文科生的優勢闖進互聯網的世界？他又如何靠個人品牌脫穎而出？你相信成功掌握在自己手上，卻不知如何著手嗎？何則文說：這個時代每個人都要有創業家的精神，把自己當作商品，努力把它產生價值的服務賣給賦予你價值的人。未來時代，人際連結的密度與廣度江正向遞交互傳遞正能量。

認清這個時代沒有鐵飯碗，聲譽與形象其實是自己最大的資本。最後，成功將由自己定義與創造，培養自己的成長型思維，讓我們思考挫敗的價值，擁抱學習，熱愛自己，品牌的定位，決定你的人生風格。推薦耶誕好書，失敗人生終結者，《個人品牌》

每天都是美好的日子——妹的書解開人生之謎

你是不是一到了賣場就失心瘋地狂買亂買，沒有把錢花光絕不回家？你想聽一聽史賓諾沙怎麼說嗎？旺盛的生命力才會讓你產生慾望，學會和慾望當朋友，認識它、傾聽它，並問自己，我真的需要這些東西嗎？不要內疚，不要自責，一次比一次更清楚知道自己真正喜歡的，需要的是甚麼就好。

亞里斯多德如何教我們解宿醉，他認為每個人從悲慘的經驗中，學會寶貴經驗，然後就能走上智慧之路。無論氣餒抑或是委屈，都提供我們更認識自己。學著讓自己過得快樂，經驗是生命最有用的關鍵之鑰，無論正面或負面的經驗，逐漸發現世界和自己，進而學會聽從理智的聲音。

作者瑪莉．侯貝，從日常生活情境出發，請出12位哲學家，陪我們微笑度過難關，解開人生之謎，日日就變成好日！推薦耶誕好書，失敗人生終結者，《人生雖然有點難，我靠哲學搞定它》

有些人走著走著就不見了，還有些人，散著散著，又在走在一起了。瀰漫美善的耶誕氛圍裡，無論現在誰還在你身邊，捧出真心善待他。拿出一本書，陪他思考未來的生活——好的留在心底貯藏著，醞釀著；不好的，都放下吧！讓它過去吧！很多需要的答案，你或許都不用說，彼此讀著、讀著就會秒懂了。

如果可以，再買張卡片親筆寫給他，2019年的繽紛耶誕節，見書如面、見字如晤，是不是自己感到幸福，別人也覺得超幸福的呢？

謝哲青愛情宋怡慧聖誕節

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

宋怡慧，丹鳳高中圖書館主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung
邀請同學、老師、家長來信說說煩惱，怡慧老師用心聽：udn.edu1@gmail.com
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

欠薪爭議不斷！有3千多人私校 6年內減為不到500人

2019-12-19 15:18

長榮中學非幾百人小校 教長：要追查為何仍欠薪？

2019-12-19 14:31

百年老校發不出教師薪水 教部將查財務狀況

2019-12-19 13:37

考驗知識技能 不一樣的鐵人競賽歡迎高中職、五專生

2019-12-19 11:30

國教署關心長榮中學財務危機 鄭新輝：請傾聽聲音

2019-12-19 13:11

長榮中學發不出薪水 黃偉哲：會請教育局、勞工局了解

2019-12-19 11:20

長榮中學發不出薪水 校長：盡速尋求資金到位

2019-12-19 11:00

長榮中學發不出薪水 別讓老師、家長、學生失去信心

2019-12-19 09:05

長榮中學傳發不出薪水 教職員憂心年關難過

2019-12-18 23:51

新課綱素養導向 7成家長霧煞煞

2019-12-18 23:40

自主學習關係申請入學 南二中與交大合作先做好準備

2019-12-18 17:04

公教調薪「黑箱」？ 全教總籲調薪制度化、納公教代表

2019-12-18 11:03

調查：7成家長「不理解」新課綱素養 4成持悲觀態度

2019-12-18 10:19

小學生也瘋英檢 年報考人數破萬

2019-12-17 23:44

國中公民課教大選 「寶可夢」主角變成候選人

2019-12-17 16:05

台南首創國中小職業試探教育新模式 打造教育新藍海

2019-12-17 15:38

外國大學生到偏鄉國中共伴學習 言語肢體溝通趣味多

2019-12-17 14:06

影／教部發函大學喬考試莫撞期大選 潘文忠：非首次

2019-12-17 13:56

前教長批：大學系統是世界趨勢 台灣政府卻小鼻小眼

2019-12-17 09:35

國際學伴相見歡 偏鄉生大開眼界

2019-12-16 23:57

找回中輟生 教部研擬3大計畫

2019-12-16 23:57

大馬派員 到朝陽科大學華語

2019-12-16 23:43

時力立委籲速修校務基金條例 綠委：已有監督機制

2019-12-16 13:47

外籍大哥哥姊姊當學伴 讓馬祖的孩子用英文交朋友

2019-12-16 10:16

軍公教對社會的付出與勞工一致 教團籲勞動節都放假

2019-12-16 08:20

高教降生師比 教部鼓勵增聘師資

2019-12-15 23:36

振興人社學科 著力解決社會問題

2019-12-15 18:26

學生赴陸交流須登錄但教師不用 教部：避免行政負擔

2019-12-15 13:50

每年約2萬高中生輟學 NGO籲政府投入就業培力

2019-12-14 21:03

第一個公部門線上廣播開播 談高中生生涯探索

2019-12-14 18:56

越南學生逾1萬人 教育部與峴港大學討論學位合作

2019-12-14 12:53

清大拾穗計畫放榜 數學天才和歌唱選秀美少女都上榜

2019-12-13 20:52

全台最大科大合校案 台科大重設作業要點來推動

2019-12-13 20:49

教部擴大搶優秀外籍生 大學：產業配合力道要夠強

2019-12-13 17:51

教團頒發金驢獎 高市教育局長：笑笑就好！社會太苦悶

2019-12-13 16:46

填補重點產業人才缺口 產碩、產博要收外籍生

2019-12-13 14:26

幫碩博班找人才 教部祭2+R搶新南向學生

2019-12-13 14:23

考招入選十大教育新聞 全教總：不走聯考老路才是進步

2019-12-13 12:59

填補重點產業人才缺口 教部產碩、產博要收外籍生

2019-12-13 10:27
看更多

熱門文章

109學年學測考試通知19日寄出 考生人數大減5000多人

2019-12-18 17:33

長榮中學傳發不出薪水 教職員憂心年關難過

2019-12-18 23:51

長榮中學發不出薪水 校長：盡速尋求資金到位

2019-12-19 11:00

百年老校發不出教師薪水 教部將查財務狀況

2019-12-19 13:37

長榮中學發不出薪水 別讓老師、家長、學生失去信心

2019-12-19 09:05

109學測英文科準備方向：熟練單字和文法句型 掌握各大題做題技巧

2019-12-19 09:11

欠薪爭議不斷！有3千多人私校 6年內減為不到500人

2019-12-19 15:18

109學測國文科準備方向： 以宏觀角度閱讀 注意字數與時間掌控

2019-12-19 09:11

新課綱素養導向 7成家長霧煞煞

2019-12-18 23:40

長榮中學非幾百人小校 教長：要追查為何仍欠薪？

2019-12-19 14:31

109學測數學科準備方向：比答對率高不是寫得快 高手傳授讓你臨危不亂

2019-12-19 09:11

自主學習關係申請入學 南二中與交大合作先做好準備

2019-12-18 17:04

教育部修正原民升留學辦法 強化原民族群文化學習歷程

2019-12-18 16:57

校友捐1千萬走廊變書屋 取2兒姓名命名薪傳老父感恩心

2019-12-19 10:32

桃園大崗國中我是主角學生「走秀」 肯定自己欣賞他人

2019-12-18 17:55

長榮中學發不出薪水 黃偉哲：會請教育局、勞工局了解

2019-12-19 11:20

國教署關心長榮中學財務危機 鄭新輝：請傾聽聲音

2019-12-19 13:11

賣菜顧家 「越南版阿信」鄭翠玄考上清大

2019-12-18 23:36

輔英科大應用外語科公演《一念之間》 穿越時空三角戀

2019-12-19 08:15

東方科技大學董事會異動 林財源接任董事長

2019-12-19 12:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top