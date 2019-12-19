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百年老校發不出教師薪水 教部將查財務狀況

2019-12-19 13:37聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台南市私立長榮中學今年8月因學生減少，發生減薪風坡，今天又傳出學校發不出薪水，引發教師恐慌。教育部國教署長彭富源表示，針對本案，國教署今天已經組成專案小組含業務主管、人事、主計及視導視察，到校瞭解學校財務狀況。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，一所百年老校辦到發不出薪水，前校長應要負最大責任，而董事會未盡監督之職更應受譴責。一樣是少子化，附近的德光中學新生入學要排隊抽籤，光華高中也能健康發展，為何長榮中學卻辦到連發薪都困難。

尤榮輝指出，之前工會曾發文給國教置，反映長榮中學治理上的問題，包括未按規定排課、第八節計入基本鐘點費等，但國教署似未積極處理。私校財務不夠公開透明是私校弊端的根源，呼籲教育部速修改私校法。工會也希望，國教署深入追查，長榮中學財務危機是否有人為掏空。

尤榮輝表示，若不修改私校法，不能讓校園更民主、資訊更公開透明，未來恐怕仍是弊端不斷。

長榮中學受少子化影響，學生人數從6、7年前近6000人，減到目前僅3000人，加上其他因素，今年8月爆發財務危機，老師被減薪2、3 萬元，員工領最低薪。老師緊急成立教師會，爭取權益，校長王昭卿辭職，學務處主任戴志勳代理校長。

戴志勳今天表示昨天是告訴部分老師因資金沒到位，可能會延遲發放薪水，並沒有說不發，因有些老師沒聽到而有所誤解，起了恐慌。他說，目前學校確實出了一些困難，希望教職員工能體諒，校方也盡全力在尋求各方協助，希望盡快讓資金到位，發出薪水。

全台第一所中學、創校134年的台南長榮中學發不出薪水。 本報資料照片
全台第一所中學、創校134年的台南長榮中學發不出薪水。 本報資料照片
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薪水教育部長榮

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