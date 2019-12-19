考驗知識技能 不一樣的鐵人競賽歡迎高中職、五專生

第18屆智慧鐵人創意競賽即日起開始報名，全國高中職、五專一到三年級的同學都可組四至六名隊伍參賽，第一次報名截止日為明年2月13日。偏遠學校學生免報名費，偏遠區初賽也將保障一隊學校進入複賽。

教育部青年署今天發布新聞稿表示，智慧鐵人創意競賽每年吸引超過一萬名學生報名，考驗創意與跨域整合的能力，也考驗團隊默契。競賽賽程分初賽、複賽、決賽暨國際邀請賽，每隊由四至六名學生組隊，成員們必須集結不同專長，運用所學的人文、科技、體育、實作等知識與技能來解決問題。

本屆競賽初賽分兩梯次，第一梯次報名自即日起至109年2月13日止，競賽日為109年3月1日、3月8日、3月15日。第二梯次初賽報名自109年3月16日至4月30日止，競賽日為109年5月17日、5月24日、5月31日。複賽及決賽暨國際邀請賽則將在暑假進行，屆時還有其他國家高中職學生一同參與。

青年署也說，為鼓勵偏遠高中職學生參賽，只要符合教育部「107學年度至109學年度公立高級中等學校核定類型」列為偏遠、極偏和特偏的學校團隊，不用繳報名費，偏遠區初賽也將保障一隊學校進入複賽。

青年署指出，初賽題目分為文本、實作，以及體育和其他三類型，文本題主要在短時間考驗大家對日常生活中各種常識的理解；實作題是考驗團隊如何活用所學，將腦中無形的創意點子變成有形物品的手作技能；體其題則是考驗手腦並用與團隊成員間合作的能力與默契。