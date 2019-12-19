親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

評／政治利益下，被轉彎的警察尊嚴

小媽媽僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

考驗知識技能 不一樣的鐵人競賽歡迎高中職、五專生

2019-12-19 11:30聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

第18屆智慧鐵人創意競賽即日起開始報名，全國高中職、五專一到三年級的同學都可組四至六名隊伍參賽，第一次報名截止日為明年2月13日。偏遠學校學生免報名費，偏遠區初賽也將保障一隊學校進入複賽。

教育部青年署今天發布新聞稿表示，智慧鐵人創意競賽每年吸引超過一萬名學生報名，考驗創意與跨域整合的能力，也考驗團隊默契。競賽賽程分初賽、複賽、決賽暨國際邀請賽，每隊由四至六名學生組隊，成員們必須集結不同專長，運用所學的人文、科技、體育、實作等知識與技能來解決問題。

本屆競賽初賽分兩梯次，第一梯次報名自即日起至109年2月13日止，競賽日為109年3月1日、3月8日、3月15日。第二梯次初賽報名自109年3月16日至4月30日止，競賽日為109年5月17日、5月24日、5月31日。複賽及決賽暨國際邀請賽則將在暑假進行，屆時還有其他國家高中職學生一同參與。

青年署也說，為鼓勵偏遠高中職學生參賽，只要符合教育部「107學年度至109學年度公立高級中等學校核定類型」列為偏遠、極偏和特偏的學校團隊，不用繳報名費，偏遠區初賽也將保障一隊學校進入複賽。

青年署指出，初賽題目分為文本、實作，以及體育和其他三類型，文本題主要在短時間考驗大家對日常生活中各種常識的理解；實作題是考驗團隊如何活用所學，將腦中無形的創意點子變成有形物品的手作技能；體其題則是考驗手腦並用與團隊成員間合作的能力與默契。

複賽難度提升，參賽隊伍須同時面對多項關卡和主軸任務，決賽暨國際邀請賽則參考電玩RPG遊戲設計，參賽者須在72小時內，透過支軸任務，闖關賺錢、購買商品，從無到有打造一個作品。

第18屆智慧鐵人創意競賽報名海報。圖／教育部提供
第18屆智慧鐵人創意競賽報名海報。圖／教育部提供
分享

青年教育部

延伸閱讀

原民文化學習成果 納大專甄選加分考量

教育部修正原民升留學辦法 強化原民族群文化...

福州拚智能 體育也大數據

捉姦神器！運動手錶露玄機 體育女記者揭男友偷...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

長榮中學發不出薪水 校長：盡速尋求資金到位

2019-12-19 11:00

長榮中學傳發不出薪水 教職員憂心年關難過

2019-12-18 23:51

新課綱素養導向 7成家長霧煞煞

2019-12-18 23:40

自主學習關係申請入學 南二中與交大合作先做好準備

2019-12-18 17:04

長榮中學發不出薪水 黃偉哲：會請教育局、勞工局了解

2019-12-19 11:20

長榮中學發不出薪水 別讓老師、家長、學生失去信心

2019-12-19 09:05

公教調薪「黑箱」？ 全教總籲調薪制度化、納公教代表

2019-12-18 11:03

調查：7成家長「不理解」新課綱素養 4成持悲觀態度

2019-12-18 10:19

小學生也瘋英檢 年報考人數破萬

2019-12-17 23:44

國中公民課教大選 「寶可夢」主角變成候選人

2019-12-17 16:05

台南首創國中小職業試探教育新模式 打造教育新藍海

2019-12-17 15:38

外國大學生到偏鄉國中共伴學習 言語肢體溝通趣味多

2019-12-17 14:06

影／教部發函大學喬考試莫撞期大選 潘文忠：非首次

2019-12-17 13:56

前教長批：大學系統是世界趨勢 台灣政府卻小鼻小眼

2019-12-17 09:35

國際學伴相見歡 偏鄉生大開眼界

2019-12-16 23:57

找回中輟生 教部研擬3大計畫

2019-12-16 23:57

大馬派員 到朝陽科大學華語

2019-12-16 23:43

時力立委籲速修校務基金條例 綠委：已有監督機制

2019-12-16 13:47

外籍大哥哥姊姊當學伴 讓馬祖的孩子用英文交朋友

2019-12-16 10:16

軍公教對社會的付出與勞工一致 教團籲勞動節都放假

2019-12-16 08:20

高教降生師比 教部鼓勵增聘師資

2019-12-15 23:36

振興人社學科 著力解決社會問題

2019-12-15 18:26

學生赴陸交流須登錄但教師不用 教部：避免行政負擔

2019-12-15 13:50

每年約2萬高中生輟學 NGO籲政府投入就業培力

2019-12-14 21:03

第一個公部門線上廣播開播 談高中生生涯探索

2019-12-14 18:56

越南學生逾1萬人 教育部與峴港大學討論學位合作

2019-12-14 12:53

清大拾穗計畫放榜 數學天才和歌唱選秀美少女都上榜

2019-12-13 20:52

全台最大科大合校案 台科大重設作業要點來推動

2019-12-13 20:49

教部擴大搶優秀外籍生 大學：產業配合力道要夠強

2019-12-13 17:51

教團頒發金驢獎 高市教育局長：笑笑就好！社會太苦悶

2019-12-13 16:46

填補重點產業人才缺口 產碩、產博要收外籍生

2019-12-13 14:26

幫碩博班找人才 教部祭2+R搶新南向學生

2019-12-13 14:23

考招入選十大教育新聞 全教總：不走聯考老路才是進步

2019-12-13 12:59

填補重點產業人才缺口 教部產碩、產博要收外籍生

2019-12-13 10:27

獨／幫碩博班找人才 教部將祭「2+R」搶新南向學生

2019-12-13 10:00

中山大學推食育課程 學生自選「綠燈」海鮮擬菜單

2019-12-12 14:24

獨／「道士金榜題名」 全國首位道長考上博士班有洋葱

2019-12-12 10:07

港生轉學來台專案啟動 台大等3校獲核准招生

2019-12-11 21:02

創首例！陽明撤銷唐心北大過 並納入校史

2019-12-11 09:19
看更多

熱門文章

109學年學測考試通知19日寄出 考生人數大減5000多人

2019-12-18 17:33

長榮中學傳發不出薪水 教職員憂心年關難過

2019-12-18 23:51

法律系畢業超有前途？ 網嘆：少了證照也是低薪族

2019-12-18 13:15

工業藥學人才不足 元培增設生技製藥產業博士學位學程

2019-12-18 13:44

寫作教室／108年學測國人食用含糖飲料圖表 圖表題寫作策略

2019-12-18 16:03

長榮中學發不出薪水 別讓老師、家長、學生失去信心

2019-12-19 09:05

長榮中學發不出薪水 校長：盡速尋求資金到位

2019-12-19 11:00

109學測國文科準備方向： 以宏觀角度閱讀 注意字數與時間掌控

2019-12-19 09:11

新課綱素養導向 7成家長霧煞煞

2019-12-18 23:40

109學測英文科準備方向：熟練單字和文法句型 掌握各大題做題技巧

2019-12-19 09:11

自主學習關係申請入學 南二中與交大合作先做好準備

2019-12-18 17:04

教育部修正原民升留學辦法 強化原民族群文化學習歷程

2019-12-18 16:57

109學測數學科準備方向：比答對率高不是寫得快 高手傳授讓你臨危不亂

2019-12-19 09:11

台東校園「貓頭鷹之墓」！ 網友讚：可愛的小朋友

2019-12-18 13:26

桃園大崗國中我是主角學生「走秀」 肯定自己欣賞他人

2019-12-18 17:55

校友捐1千萬走廊變書屋 取2兒姓名命名薪傳老父感恩心

2019-12-19 10:32

長榮中學發不出薪水 黃偉哲：會請教育局、勞工局了解

2019-12-19 11:20

賣菜顧家 「越南版阿信」鄭翠玄考上清大

2019-12-18 23:36

潭墘國小打造「麥花田校園」 小麥製成飲料提袋、畫作

2019-12-18 13:33

輔英科大應用外語科公演《一念之間》 穿越時空三角戀

2019-12-19 08:15

作伙「趣」旅行！環球科大觀旅系動態畢展超有趣

2019-12-18 17:30

2019設計戰國策頒獎 崑山科大入選件數全國前五強

2019-12-18 20:13

大學學測13.3萬人報名 19日寄發考試通知

2019-12-18 18:06

東方科技大學董事會異動 林財源接任董事長

2019-12-19 12:23

娃娃衣服創作、化妝組得冠軍 上騰工商國際盃創佳績

2019-12-18 13:47

民和慈輝分校戲劇比賽奪第一 以「問號」為題獲勇氣

2019-12-18 13:18

紐時賞析／地方報退場 美面臨全國性危機

2019-12-18 15:46

國際設計賽 亞大獲獎稱霸高教

2019-12-18 23:51

台北大學二期宿舍命名 是在哈樓暫居冠受關注

2019-12-18 15:04

樹德家商照顧服務科、幼保科服務學習 陪伴榮民過聖誕

2019-12-19 11:09

考驗知識技能 不一樣的鐵人競賽歡迎高中職、五專生

2019-12-19 11:30

公教調薪制度化 教師團體盼總統候選人承諾

2019-12-18 15:04

紐時賞析／紐約市圖 擴充維吉尼亞．吳爾芙主題館藏

2019-12-18 15:28

影／加式旅行是什麼樣？ 加拿大人都愛吃什麼神奇的食物

2019-12-19 09:21

原民文化學習成果 納大專甄選加分考量

2019-12-18 18:28

校務基金從高污染產業撤資 台大：已完成三分之二

2019-12-18 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top