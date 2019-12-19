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長榮中學發不出薪水 校長：盡速尋求資金到位

2019-12-19 11:00聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

長榮中學發不出薪水 校長：盡速尋求資金到位

台南市長榮中學爆發發不出薪水的危機，引起教職員恐慌，校長戴志勳今天表示，正盡全力尋求各方協助，盡速將資金到位，解決問題。他強調，長中是優質學校，各項表現都水準以上，是值得家長信賴的一所中學。

戴志勳說，昨天是告訴部分老師因資金沒到位，可能會延遲發放薪水，並沒有說不發，因有些老師沒聽到而有所誤解，起了恐慌。賴校長表示，長中以照顧老師為第一優先，目前學校確實出了一些困難，希望教職員工能體諒，校方也盡全力在尋求各方協助，希望盡快讓資金到位，發出薪水。

今年8月間長榮中學也爆發減薪風波，戴志勳說，針對專業加給、學術研究費遭扣除及打折部分，仍和教師協商，希望能順利解決，但以目前學校狀況，仍無法全額發放。他強調，對學生照顧不打折，從開學到現在，學生除了在全國技藝競賽拿到金手獎，全市國中解說員比賽拿第2名，英語讀劇也拿特優等，都表現出教學成效。

長榮中學教師會長林圻川表示，該校發薪水日是每月20日，戴校長擔心因資金尚未到位，怕無法如期發放，因此在18日告知老師，希望校方能趕快讓資金到位解決問題。目前已請台南教育產業工會協助，20日要與校長協商，希望能有讓人放心的消息。

長榮中學是台南市優質高中，6、7年前學生人數還有5、6千人，但因少子化及其他學校強力招生，今年只剩3千人，由於人事費用過於龐大問題，發生財務危機，今年8月減薪，引發風波。

台南市長榮中學因少子化等因素爆發財務危機。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮中學因少子化等因素爆發財務危機。記者鄭惠仁／攝影
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台南市長榮中學校長戴志勳強調，對孩子不打折。記者鄭惠仁攝影
台南市長榮中學校長戴志勳強調，對孩子不打折。記者鄭惠仁攝影
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薪水長榮少子化

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