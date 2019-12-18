長榮中學傳發不出薪水 教職員憂心年關難過

全台第一所中學、創校134年的台南長榮中學發不出薪水。 圖／取自長中網站 分享 facebook 台南市私立長榮中學今年8月因學生減少，發生減薪風坡，今天又傳出學校發不出12月與明年1月的薪水，引發恐慌，台南教育產業工會已介入，預定20日陪教師代表和校方協商。

長榮中學受少子化影響，學生人數從6、7年前近6000人，減到目前僅3000人，加上其他因素，今年8月爆發財務危機，老師被減薪2、3 萬元，員工領最低薪，老師緊急成立教師會，爭取權益，校長王昭卿辭職，學務處主任戴志勳代理校長。

據了解，該校這幾個月都發薪正常，教職員也希望能度過難關，沒想到最近又出現可能發不出薪水現象，教師代表17日找上台南市教育產業工會，今天校方宣布發不出12月與1月薪水，眼看新年就要到，教職員人心慌慌。

台南市教育產業工會理事長侯俊仁表示，他們是受110名教師委託，協助處理，教師們希望事有轉圜，如果沒法處理，將採取法律途徑解決。

長榮中學創校134年、有全台第一所中學之稱，之前發生減薪風波時，校長王昭卿表示，學生數從6、7年前近6000人，一路銳減目前僅3000人，仍是台南國高中人數最多的學校，學費多年沒有漲，但學生減少，近幾年收入已不敷支出，今年光人事費就占學費的130%，實在是撐不下去，才會減薪。