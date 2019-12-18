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教育部修正原民升留學辦法 強化原民族群文化學習歷程

2019-12-18 16:57聯合報 陳宛茜/ 即時報導

教育部今天修正發布「原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法」，明定大專校院得於原住民學生參加考試分發或登記分發以外的其他方式入學者，參採其原住民族群文化學習歷程及多元表現成果，納入加分考量。此外，未來公費留學考試的學門，將由教育部會商原住民族委員會意見後定之，培育符合原住民族發展所需的人才。

教育部表示，此次修正是配合6月修正公布施行的「原住民族教育法」，新法規定，公費留學並應提供名額，保障培育原住民之人才；其辦法，由中央教育主管機關定之。原住民公費留學保障名額之學門，中央教育主管機關應會商中央原住民族主管機關定之。

教育部表示，新法鼓勵大專校院得於原住民學生參加考試分發或登記分發以外的其他方式入學者，參採原住民族群文化學習歷程及多元表現成果，納入加分考量；將可促進原住民學生瞭解及認同原住民族文化，進而達成傳承目的，同時增進各校重視以民族文化為主體，培育原住民族高等教育人才。

此外，未來公費留學考試除應持續提供原住民保障名額，並增列明定保障名額的學門，以及原住民考生所涉相關考試規定，由教育部會商原住民族委員會提供意見後定之。教育部表示，修法希望培育符合原住民族社會發展所需的人才，拓展原民學生具備國際視野與專業競爭力

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
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原住民教育部競爭力

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