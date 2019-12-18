親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

韓國瑜岳父砂石場今被開挖 李明哲批：政治打手

日總督府當總統府是歷史錯亂 柯文哲：2024當選就遷府

公教調薪「黑箱」？ 全教總籲調薪制度化、納公教代表

2019-12-18 11:03聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

全國教師工會總聯合會今天表示，五一勞動節，全世界80幾個國家定為國定假日，全國放假。台灣這種部分勞工放假，部分勞工不放假的做法絕對是絕無僅有、獨一無二，所產生的影響不僅是造成社會分裂，更讓家庭生活造成困擾，是一項「壞處極大化」的假日，且台灣軍公教的調薪一向是「黑箱作業」，呼籲各總統候選人承諾會將五一改為國定假日，並將公教調薪制度化，並納入公教團體代表。

全教總理事長張旭政表示，全教總今年2月召開「勞動不分你我他 五一改為國定假」記者會。之後，朝野立委、不分黨派異口同聲贊同，一般民眾也幾乎是支持，全教總也拜會內政部長，請內政部長徐國勇可以從善如流，修改「紀念日及節日實施辦法」。徐國勇部長表示此案涉及不同部會，並承諾會將意見呈送到行政院；然而大半年過去，此案仍然文風不動。

全教總也提到關於公教調薪的訴求，張旭政說，雖然有「軍公教員工待遇審議委員會」，但委員幾乎都是各機關和縣市代表，完全沒有足以代表公教人員身分者參與，且軍公教待遇是否調整，調整幅度該有多少，也完全沒有依據，幾乎是行政院長一人說了算。而從近20年來的調薪次數與幅度來看，政府並沒有把軍公教的待遇當作一回事，否則不會任由軍公教薪資增長幅度遠遠落後各項指標，讓軍公教的待遇直直落。

張旭政表示，公教薪資調整應該有一套明確的流程和依據，更應該有公教代表參與審議、協商，才能讓公教待遇真正法制化，也才能讓所有公教人員安心服勤。

全國教師工會總聯合會今天開記者會呼籲各總統候選人承諾會將五一改為國定假日，並將公...
全國教師工會總聯合會今天開記者會呼籲各總統候選人承諾會將五一改為國定假日，並將公教調薪制度化，並納入公教團體代表。記者馮靖惠／攝影
分享

延伸閱讀

南下高雄輔選 徐國勇為拚連任立委邱志偉站台

徐國勇中和東德宮揭匾 鼓勵阿公阿嬤申請長照

徐國勇：難民法立法院提案中 尊重立院程序

國民黨稱女警怪阿姨 徐國勇：非常不適當

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

調查：7成家長「不理解」新課綱素養 4成持悲觀態度

2019-12-18 10:19

小學生也瘋英檢 年報考人數破萬

2019-12-17 23:44

國中公民課教大選 「寶可夢」主角變成候選人

2019-12-17 16:05

台南首創國中小職業試探教育新模式 打造教育新藍海

2019-12-17 15:38

外國大學生到偏鄉國中共伴學習 言語肢體溝通趣味多

2019-12-17 14:06

影／教部發函大學喬考試莫撞期大選 潘文忠：非首次

2019-12-17 13:56

前教長批：大學系統是世界趨勢 台灣政府卻小鼻小眼

2019-12-17 09:35

國際學伴相見歡 偏鄉生大開眼界

2019-12-16 23:57

找回中輟生 教部研擬3大計畫

2019-12-16 23:57

大馬派員 到朝陽科大學華語

2019-12-16 23:43

時力立委籲速修校務基金條例 綠委：已有監督機制

2019-12-16 13:47

外籍大哥哥姊姊當學伴 讓馬祖的孩子用英文交朋友

2019-12-16 10:16

軍公教對社會的付出與勞工一致 教團籲勞動節都放假

2019-12-16 08:20

高教降生師比 教部鼓勵增聘師資

2019-12-15 23:36

振興人社學科 著力解決社會問題

2019-12-15 18:26

學生赴陸交流須登錄但教師不用 教部：避免行政負擔

2019-12-15 13:50

每年約2萬高中生輟學 NGO籲政府投入就業培力

2019-12-14 21:03

第一個公部門線上廣播開播 談高中生生涯探索

2019-12-14 18:56

越南學生逾1萬人 教育部與峴港大學討論學位合作

2019-12-14 12:53

清大拾穗計畫放榜 數學天才和歌唱選秀美少女都上榜

2019-12-13 20:52

全台最大科大合校案 台科大重設作業要點來推動

2019-12-13 20:49

教部擴大搶優秀外籍生 大學：產業配合力道要夠強

2019-12-13 17:51

教團頒發金驢獎 高市教育局長：笑笑就好！社會太苦悶

2019-12-13 16:46

填補重點產業人才缺口 產碩、產博要收外籍生

2019-12-13 14:26

幫碩博班找人才 教部祭2+R搶新南向學生

2019-12-13 14:23

考招入選十大教育新聞 全教總：不走聯考老路才是進步

2019-12-13 12:59

填補重點產業人才缺口 教部產碩、產博要收外籍生

2019-12-13 10:27

獨／幫碩博班找人才 教部將祭「2+R」搶新南向學生

2019-12-13 10:00

中山大學推食育課程 學生自選「綠燈」海鮮擬菜單

2019-12-12 14:24

獨／「道士金榜題名」 全國首位道長考上博士班有洋葱

2019-12-12 10:07

港生轉學來台專案啟動 台大等3校獲核准招生

2019-12-11 21:02

創首例！陽明撤銷唐心北大過 並納入校史

2019-12-11 09:19

被病患稱「神仙」 唐心北對每名病人不離不棄

2019-12-11 08:53

年輕化學家周期表 台大戴桓青入選

2019-12-11 00:38

論文偏題連環爆…教部補救 半年內完成論文普查

2019-12-11 00:32

建國科大電子所論文寫符咒水晶 惹議

2019-12-11 00:28

高職師任教6年到業界研習半年 立院三讀修法取消

2019-12-10 19:11

訪問教師4年103人下鄉 她上山下海、3年換3校

2019-12-10 18:31

荒唐論文連環爆 私校工會籲強制要求論文上網供檢視

2019-12-10 16:43
看更多

熱門文章

臺北大學宿舍命名「是在哈樓」票數領先 網笑翻：贏定了！

2019-12-17 22:13

管中閔實現台大從高汙染產業撤資承諾 成亞洲首例

2019-12-18 07:41

種菜、賣菜幫家的鄭翠玄考上清大 「越版阿信」想當律師伸張正義　

2019-12-18 09:59

政大、海大 最快下學年加入台聯大系統

2019-12-18 00:26

會考生活英語／【採購篇】 電子郵件下訂單

2019-12-17 15:30

影／教部發函大學喬考試莫撞期大選 潘文忠：非首次

2019-12-17 13:56

輔仁中學新住民之女逆流而上 錄取國立大學

2019-12-17 18:56

亞洲學府首例 台大校務基金將撤資高汙染產業

2019-12-17 22:30

小學生也瘋英檢 年報考人數破萬

2019-12-17 23:44

曾志朗： 政府不懂大學系統重要性 很危險

2019-12-18 00:29

台灣聯合大學系統 海洋大學最快明年加入

2019-12-17 14:27

小學生也瘋英檢 國小生報考兒童英語檢定破萬

2019-12-17 22:15

大埔非典型教師創造孩童自主空間 成功解決校內難題

2019-12-17 14:05

元培醫事科大通識課教馬拉松技巧 想過關要先跑一場

2019-12-17 17:10

歐美積極組大學系統 曾志朗：台灣政府小鼻子、小眼睛

2019-12-17 14:31

「航向書海‧愛讀！I Do！」閱讀賽 中山工商蟬聯9連霸

2019-12-17 16:43

調查：7成家長「不理解」新課綱素養 4成持悲觀態度

2019-12-18 10:19

學校中廊可以這麼美 豐林國小「學美・美學」成功變身

2019-12-17 13:47

影／經典名著《小婦人》改編電影－－《她們》！

2019-12-18 08:50

外國大學生到偏鄉國中共伴學習 言語肢體溝通趣味多

2019-12-17 14:06

赴菲抱回飛盤錦標賽雙料冠軍 中市長億高中放光芒

2019-12-17 18:35

公教調薪「黑箱」？ 全教總籲調薪制度化、納公教代表

2019-12-18 11:03

課程沒有的她自主學習 學校為她辦攝影個展

2019-12-17 16:21

科大生研發「密封袋」酒杯保鮮 獲日本大獎

2019-12-18 10:31

國中公民課教大選 「寶可夢」主角變成候選人

2019-12-17 16:05

台南首創國中小職業試探教育新模式 打造教育新藍海

2019-12-17 15:38

夏日樂學計畫 參與人數創5年新高

2019-12-17 16:32

認識山林…夏日樂學 參與人數創5年新高

2019-12-17 23:40

全民英檢學童版 109年5月增設花蓮屏東考區

2019-12-17 12:45

公民課教大選 推出神奇寶貝來競選

2019-12-18 00:00

高科大離岸風電訓練基地啟用 技職教育新紀元

2019-12-17 13:37

學童版全民英檢 明年5月增設花蓮、屏東考區

2019-12-17 16:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top