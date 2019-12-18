公教調薪「黑箱」？ 全教總籲調薪制度化、納公教代表

全國教師工會總聯合會今天表示，五一勞動節，全世界80幾個國家定為國定假日，全國放假。台灣這種部分勞工放假，部分勞工不放假的做法絕對是絕無僅有、獨一無二，所產生的影響不僅是造成社會分裂，更讓家庭生活造成困擾，是一項「壞處極大化」的假日，且台灣軍公教的調薪一向是「黑箱作業」，呼籲各總統候選人承諾會將五一改為國定假日，並將公教調薪制度化，並納入公教團體代表。

全教總理事長張旭政表示，全教總今年2月召開「勞動不分你我他 五一改為國定假」記者會。之後，朝野立委、不分黨派異口同聲贊同，一般民眾也幾乎是支持，全教總也拜會內政部長，請內政部長徐國勇可以從善如流，修改「紀念日及節日實施辦法」。徐國勇部長表示此案涉及不同部會，並承諾會將意見呈送到行政院；然而大半年過去，此案仍然文風不動。

全教總也提到關於公教調薪的訴求，張旭政說，雖然有「軍公教員工待遇審議委員會」，但委員幾乎都是各機關和縣市代表，完全沒有足以代表公教人員身分者參與，且軍公教待遇是否調整，調整幅度該有多少，也完全沒有依據，幾乎是行政院長一人說了算。而從近20年來的調薪次數與幅度來看，政府並沒有把軍公教的待遇當作一回事，否則不會任由軍公教薪資增長幅度遠遠落後各項指標，讓軍公教的待遇直直落。