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調查：7成家長「不理解」新課綱素養 4成持悲觀態度

2019-12-18 10:19聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

全國家長會長聯盟今天公布教育議題問卷調查，高達七成的家長，對於12年國教課綱強調的素養導向的理解程度「不理解」或「不清楚」。有一成八的家長對於新課綱表示「樂觀」，三成九認為「悲觀」，持「中間立場」則有三成三，顯示家長對新課綱的信心仍不足。

全長聯理事長楊郡慈表示，與各地區家長團體10月19日至12月8日在全國辦理了八場教育議題座談會，並針對108課綱、大學入學制度、高中入學制度、技職教育、偏鄉教育、不適任教師處理機制、性平教育等七大教育議題進行全國家長教育問卷調查，共回收22縣市共3032份有效問卷，包括國小家長1289份(42.5%)、國中家長886(29.2%)、高中家長676份(22.3％)、高職家長118份(3.9%)。

楊郡慈表示，對於素養導向的理解程度，回覆「不理解」或「不清楚」的家長達70.2%，並且有63%的家長認為「全國各高中校都應保障學生能選修到18個學群課程的受教權及均等學習權」。

在大學入學制度方面，楊郡慈表示，有92%的家長認為應力求公平、公正、公開；49.4%的家長認為「只有教育主管機關舉辦或是認可之競賽、檢定、證照，方能列為大學申請入學的參採資料」。指考名額比例，扣除國小家長後，選擇「40%以下」的有38%，選擇「40%以上」則有過半數的51.3%，顯然多數家長期待指考名額比例的增加。

調查表示，在高中入學制度部分，有61.3%的家長認為升高中會考成績的採計應直接比七級分，不宜先比三等第再比四標示，以避免對特殊性向的孩子不公平。

偏鄉教育部分，有78.7%的家長贊成在不影響文化傳承的條件下，應積極推動偏鄉學校的整併；82.8％的家長認為應該規畫偏鄉跨校選課，並由校方提供交通安排；有七成的家長認為應該要推動教師區域輪調制；並且有78.1％的家長認為偏鄉教育應著重基礎學科能力的評估及提升。

性平教育部分，則有77.6%家長認為在繼續推動性平教育之前，應該要盡速確定「性別」的定義，指的是生理性別(sex)還是社會性別(gender)。 

楊郡慈表示，根據此問卷的結果與分區座談的資料彙整後，全國及各區的家長及教育團體將於12月22日周日晚上在公務人力發展中心福華國際文教會館一樓前瞻廳舉辦「2019全國家長與總統候選人有約-教育座談會」，邀請總統候選人與家長對話，並且依據前述問卷結果及各團體意見，擬定請總統候選人回覆的教育相關問題。

全國家長會長聯盟今天公布教育議題問題問卷調查。記者馮靖惠／攝影
全國家長會長聯盟今天公布教育議題問題問卷調查。記者馮靖惠／攝影
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108課綱

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