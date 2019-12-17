學童版全民英檢 明年5月增設花蓮、屏東考區

語言訓練測驗中心（LTTC）研發的「小學英檢」（GEPT Kids）明年年測驗日期與報名期間已公告，上半年筆試、一對一口試將於5月24日舉辦，考生可自由選擇報考項目及報考順序，且除了原設台北、桃園、台中、台南及高雄之外，再增設花蓮、屏東考區。明年下半年11月15日考試則增設台東、彰化考區。

該測驗參考課綱及國際語言能力指標（CEFR），完整評量聽力、讀寫、口說三大維度能力的學童英語評量。「小學英檢」成績回饋不只以太陽數標示整體表現，更提供18項「分項能力診斷」，顯示考生在各個能力指標的達成率，讓師長及考生清楚了解哪裡表現的好、哪裡還可以再加強，正向鼓勵學童及早培養在學習歷程中主動設定未來學習目標、持之以恆學習的素養能力。

台南市政府教育局採用此測驗作為雙語教學計畫專案的輔助評量工具；金門縣政府則採用本測驗為課程與教學的規劃參考以及學生海外遊學團甄選的參考標準。

LTTC分析「小學英檢」報考現象，發現過去二年間跨區報考的考生提高了近10％，為服務考生就近應考，明年將增設考區，上半年5月24日增設花蓮及屏東考區；明年下半年11月15日增設台東及彰化考區，提醒各地區考生留意報名期間。