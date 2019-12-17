國中公民課教大選 「寶可夢」主角變成候選人

總統、立委大選將至，最近國中二年級公民課正在教政治參與和選舉制度，忠明高中社會科老師陳晏蓁，帶學生看選舉公報瞭解選舉制度，最特別的是她把政黨、候選人都以「寶可夢」角色帶入，避免爭議又能吸引學生，用卡通角色談選舉並讓學生實際操作投票。

忠明教務主任陳建銘說，國中生沒有投票權，選舉距離他們「太遙遠」，國二公民課又有相關內容，國中部公民老師陳晏蓁靈機一動，利用學生最愛的寶可夢角色設計課程、學習單，讓學生認識政治制度。

老師陳晏蓁說，學生多少會看新聞，普遍國中生對政治的感覺是「很亂、很廢」，隨著大選逼近，每天聽到宣傳車經過校園，校園裡也會討論支持誰，熱度隨著選舉加溫，但國中生沒有投票權，對政治冷感的也不少。

這堂課最特別的是，陳晏蓁把所有政黨、候選人都以「寶可夢」角色替代，昨天以「小火龍」、「依布」角色介紹單一選區兩票制，談選舉流程和投票方式，書商都有提供簡易的票軌教具，她讓學生實際操作模擬投票。

曾姓學生說，偶爾看選舉新聞，都只看到候選人罵來罵去，原本不知道還有「政黨票」，經過老師說明才知道政黨票的意義，可以爭取不分區席次，本來也搞不懂「單一選區兩票制」，名詞艱澀，很難理解，用「小火龍」、「依布」解說，馬上就懂了。

陳姓學生參與模擬投票，她說，往年會跟著爸媽去投票所，但只能在外面等待，也不知道選票長什麼樣子，老師投影介紹選票，一目了然。但每次都看到立委們打架、互罵，自己對選舉和政治很冷感。