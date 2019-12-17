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台南首創國中小職業試探教育新模式 打造教育新藍海

2019-12-17 15:38聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市教育局與環保局跨局處合作，今天簽署合作備忘錄，率先實施國中小職業試探教育的新模式。結合產業、社區與學校資源，讓孩子與家長一起進入校園學習，除了解技職教育，也擴大學習效果並帶來收益，未來拓展到全市，進而推展到全國。

市長黃偉哲表示，教育局職業試探與體驗示範中心與環保局藏金閣開啟資源結合，透過學習、資源回收再利用及創造價值的概念整合，除讓學生體會到資源回收再利用，把垃圾變成有用的資源，再變成是有價值的技藝用品；也讓環保單位藉由學生的實作，將作品陳列在藏金閣，不但有鼓勵意義，也達到垃圾減量，並賦予新生命及價值的意義。期待未來「技藝點金石、教育新藍海」計畫可以擴大至其他國中及高中，讓孩子們找到興趣及價值。

台南市政府重視國中小學生職業試探教育，未來逐步擴展國中小學生職業試探深度及廣度。六甲國中的職業試探與體驗示範中心，除環保局藏金閣展示木工產品外，未來將結合六甲區公所及在地產業開發套裝觀光及職業試探體驗活動，邀請學生與家長共同參加，促進學生對於自我生涯探索，以及促進家庭親子關係。

教育局長鄭新輝表示，台南市著重於職業試探教育向下扎根及人力培育，在後甲國中、六甲國中及安順國中分別設置職業試探與體驗示範中心，提供國中1、2年級及國小5、6年級學生參與2至3個職群不同課程營隊，今年就輔導六甲國中職業試探與體驗示範中心與環保局藏金閣合作，由六甲國中學生產出木工產品並在藏金閣展示，作為台南市職業試探與體驗示範中心整合資源的典範，提供學生多元試探與生涯探索機會。

六甲國中校長黃添勇表示，這是全國首創的國中小職業試探模式，核心就是結合產業、社區、學校資源，提供孩子課後的一些技藝課程學習，並讓孩子和家長一起到學校體驗，認識技職教育，並推向社區，加大面向，帶來收益，也成為扎根的動力。

除了職業試探與體驗示範中心提供的職業試探體驗機會，台南市每年5月至10月間，也整合相關的產、官、學資源，分別辦理技職博覽會、國中學生暑期體驗課程及營隊、國中學生新住民子女原鄉體驗營等活動，加深學生及家長對職業試探教育認識的度，以促進職業試探教育提供國中生自我探索、摸索興趣，達到適性揚才。

台南市著重於職業試探教育向下扎根及人力培育，打造教育新藍海。記者鄭惠仁／攝影
台南市著重於職業試探教育向下扎根及人力培育，打造教育新藍海。記者鄭惠仁／攝影
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台南市教育局與環保局跨局處合作，今天簽署合作備忘錄，率先實施國中小職業試探教育的...
台南市教育局與環保局跨局處合作，今天簽署合作備忘錄，率先實施國中小職業試探教育的新模式。記者鄭惠仁／攝影
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