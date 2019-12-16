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外籍大哥哥姊姊當學伴 讓馬祖的孩子用英文交朋友

2019-12-16 10:16聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

教育部國教署「國際學伴」計畫，媒合國內外籍大學生與我國偏鄉國中小學生進行英語溝通及文化交流，每學期視訊8至12周，運用英語分享各種主題。

國教署表示，104學年度全國7所國中小試辦，逐年擴增補助校數。108學年度共補助全國63校，並加入台灣師範大學的外籍大學生參與，媒合532名外籍大學生搭配本國大學生，與全國1530名國中小學生交流。

國教署表示，為提供偏鄉國中小學學生多元英語學習機會，透過結交外國友人提升偏鄉學生學習外國語言及瞭解外國文化的動機，104年4月起委請台灣大學教授吳俊輝辦理「國際學伴」計畫，媒合台灣大學外籍學生與偏鄉國中小學生視訊交流。

連江縣中正國中小、南投縣中洲國小及嘉義縣成功國小是108學年度參與「國際學伴」計畫的其中三所學校。中正國中小林俞佩老師說，這個計畫讓馬祖的孩子也有機會與世界各地的學伴做朋友，「讓世界走進來，馬祖走出去」，認識國際友人，開拓世界觀，是一個很難得的機會。

中州國小校長呂仁禮表示，這是學校第三年參加這個計畫，鄉下的孩子能夠遇見外國人士的機會相當少，透過這個計畫，在這些熱情的外籍生陪伴之下，孩子認識了不同國家的風土民情，拓展了他們的視野；期待這樣的經驗能讓他們體認並尊重多元文化，將來更勇於與各個國家的人士互動交流。

成功國小教師蔣帛芬說，經過視訊課程互動，可以感受到國際學伴用心準備各項分享主題。孩子們也見賢思齊，在課前準備時一遍又一遍練習著如何用英文介紹主題內容，因為他們想要和學伴做得一樣好。從個人與家庭成員介紹，各國飲食文化及特殊節慶，到利用網站一起設計遊戲。

她說，透過這個計畫，學伴不但帶給孩子們開拓視野的機會，更重要的是他們全然的接納與關懷孩子。這些溫暖讓孩子想要成為更好的人，因為知道這個世界上還有大哥哥或是大姊姊正默默的關心著他們。

嘉義縣成功國小辦理國際學伴相見歡，中年級學生帶領大學伴體驗書法藝術。圖/教育部提...
嘉義縣成功國小辦理國際學伴相見歡，中年級學生帶領大學伴體驗書法藝術。圖/教育部提供
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連江縣中正國中小國際學伴相見歡，大學伴與小學伴們使出全力，齊心合力進行拔河對抗賽...
連江縣中正國中小國際學伴相見歡，大學伴與小學伴們使出全力，齊心合力進行拔河對抗賽。圖/教育部提供
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大學生偏鄉台灣大學

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