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淡大蘭陽擬併回淡水 長期在當地授課的知名教授提正解

2019-12-16 03:11聯合報 記者洪哲政／即時報導

淡江大學因少子化等因素，決議將位在宜蘭礁溪蘭陽校區的四個學系併回淡水校園。在蘭陽校區授課的淡江大學全球發展學院院長包正豪進一步解釋說，此舉主要是為「資源利用極大化」，其次才是為少子化做準備。

本報獨家披露，位於淡水的老牌私校淡江大學全校學生人數2萬4000多人創史上新低，109學年度學生人數預估應會更低。淡江大學校長葛煥昭表示，少子化衝擊加上地處偏遠，蘭陽校園註冊率連三年下降，為讓學校永續下去，11月校務會議通過110學年度蘭陽校園四個學系將併入淡水校園。明年3月前報教育部核定。

包正豪昨晚透過臉書表示，自這個新聞一出，他的私訊訊息簡直要爆，多數是詢問真假和關心問候。非常感謝這麼多朋友的關心，但他認為外界可能有點誤解。

他說：首先，《聯合新聞網》的報導完全是事實，毫無加油添醋或是曲解。因為確實校務會議已經通過，自110學年度起，淡江大學將有第一波組織改造，整併院系。不過大家被蘭陽校園遷回淡水的消息給吸引，以為是少子化造成淡江大學壓力的結果，這個就有點稍微擴大解釋了。

包正豪表示，簡單說，淡江大學的學生人數從2.8萬降到2.4萬是事實，所以被少子化影響是事實。但是，2.4萬的學生規模，在台灣，實在不能算小。講難聽一點，淡江夠大能夠承受少子化的打擊。既然如此，為什麼蘭陽校園的學系要遷回淡水？

包正豪進一步解䆁說，「人無遠慮，必有近憂」，現在淡江可以承受，但他們真的知道少子化的壓力只會更大，必須要提早準備。蘭陽校園是淡江傾盡心力打造的國際化校園，誰願意輕易放棄？但支持這個校園的運作，淡江付出很高昂的成本。全英語教學/全大三出國的意思是，他們要聘能用英語教學的本外籍教授，然後學生大三那年只能收到1/4學費，然後這些資源只用在大約1000名學生身上，真的很貴。

他說：「知道我們的學費和其他人一樣嗎？意思就是一毛也沒多，但付出更多。沒關係，淡江願意。只是面對挑戰，我們還是希望能夠將資源做更有效的利用。」

包正豪表示，蘭陽校園的國際化教育，需要更多資源投入，譬如需要開設第二外國語，但沒法聘足這類師資，可是在淡水的外語學院有德法日西俄語可以支援，「只要我們在淡水」。

包正豪表示，淡江每年開設800門英語授課課程，但其中超過1/4在蘭陽，意思是在淡水的外籍生和有意選修者，其實沒法選蘭陽的高水準專業課程。

包正豪表示，因為這些因素，所以全球發展學院所屬4系才會遷回淡水校園，最主要為的是「資源利用極大化」，其次才是為少子化做準備。

包正豪表示，蘭陽校園還在，只是做其他用途；只有院系回到淡水。他個人認為這個整併對淡江整體發展是正面的。

淡江大學蘭陽校園位於宜蘭縣礁溪鄉林美山上。 圖／聯合報系資料照片
淡江大學蘭陽校園位於宜蘭縣礁溪鄉林美山上。 圖／聯合報系資料照片
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淡水少子化包正豪

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