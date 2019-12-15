振興人社學科 著力解決社會問題

台灣高等教育產業工會15日召開記者會，討論今日台灣高教的人社學科面臨的困境。（photo by 王安棣/台灣醒報） 分享 facebook 「台灣人社學科已有逐漸萎縮的危機！」因應大學市場化、教師評鑑量化、及社會價值的轉變，台灣高教的人社學科面臨日趨萎縮的困局，台灣高等教育產業工會15日召開「高教危機下人社學科的政策出路」記者會，分析人社學科當前的問題，並提出可能解決方案，包括呼籲政府重視學科價值，以及研究與人才培育方向的轉型。

高教市場化衝擊

「台灣高教已被市場結構化，為了迎合教學評鑑而失去學術自由。」台灣高等教育產業工會副理事長周平點出，台灣人社領域的高等教育在當今資本社會中，因為高教的市場化及商品化，而被政府不斷干預，教授因形式化的量化評鑑制度而趨向保守的研究方向。

台師大英語系教授黃涵榆表示，人文學科有許多被認為「無所用之」的學門，其追求的知識價值、公平正義、及批判思考等技能難以被量化呈現，在以效益及市場機制為指標的高教環境，學科的社會評價受到貶低，也影響高中生選擇科系的意向，導致招生率下降，使得系所經營不易。

人社議題應檯面化

「人社改革已經談了10幾年，制度改革力道要加強。」談到人社學科在政策面的出路，政治大學傳播學院院長郭力昕表示，首先要從正名開始，例如科技部身為國家研究的重要組織，其名稱中卻沒有一點人社的影子，人文司編列的預算也都是最少的，不受政府重視。

郭力昕認為，人社領域的學校的教師應串連起來，一起提倡人社學科的重要性，把聲量放大，才能把議題公開化與檯面化。

成功大學系統暨船舶機電工程系副教授陳政宏表示，人社領域的學科知識上可朝向跨域研究、入世研究發展，解決當代社會問題，系所的組織改造上也可積極轉型。至於學生的培養，教師也應理解大部分學生未來不必然成為學者的趨勢，教學與人才培育目標宜重新思考。

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