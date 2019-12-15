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李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子

遠航若真廢照停飛 專家指這些資源最有價值

學生赴陸交流須登錄但教師不用 教部：避免行政負擔

2019-12-15 13:50聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

12月起，大專校院是要是學生赴陸交流，都須於一個月前上網登錄，須登錄活動種類廣，包含營隊、參訪研習、姊妹校交流、研討會、實習體育運動競賽等。教育部表示，基本上是專門針對各級學校組團赴陸活動或公告而設置此登錄平台，特別課責學校做好自我管理，也應該保障自己學生權益和安全。

為何教師赴陸則不須上網登錄？對此，教育部表示，教師赴陸短期訪問交流多屬常態，相關人事法規及學校均有相關規範，且避免造成學校更多行政負擔。

有關建置「赴陸交流活動登錄平台」，教育部表示，教育部原就已建置赴陸教育交流研修學分登錄系統，供學校上網填報，以掌握學校交流的學科領域、省分地區分布、及學生人數交流消長等情形，便於教育相關政策制定推動。

基於教育主管機關權責，教育部近年已陸續發函各級學校及利用各教育行政主管會議場合，善意持續提醒並協助學校檢視與陸方進行教育交流遵循「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關法規。

教育部表示，這次增設赴陸教育交流登錄平台，是協助學校如有赴陸教育交流活動或協助陸方學校等機構公告交流活動時均需上網填報，特別課責學校強化自我檢覈與內控機制，保留完整檢核及交流紀錄等，以備查核。兩岸教育交流的目的在於促進相互了解，但交流應本對等互惠原則辦理，行程安排不應有政治目的及政治性內容，及損我方尊嚴立場。

教育部表示，由於兩岸社會文化政治差異法令規定不同，藉由活動前上平台登錄填報，可協助師生評估可能的風險，以保障自身安全與權益。

12月起，大專校院是要是學生赴陸交流，都須於一個月前上網登錄，須登錄活動種類廣，...
12月起，大專校院是要是學生赴陸交流，都須於一個月前上網登錄，須登錄活動種類廣，包含營隊、參訪研習、姊妹校交流、研討會、實習、體育運動競賽等。本報資料照片
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