每年約2萬高中生輟學 NGO籲政府投入就業培力

我國規定15歲以前要受義務教育，政府投入國中小中輟生問題超過20年，107學年中輟人數降到約3000人，但高中職生近6年的中途離校人數都落在一年1.7萬到2.5萬間。多個社福團體表示，高中已是基本學歷，政府應注入資源協助中離生銜接就業或重返學校。教育部國教署表示，未來將精進中離生的協助，也會整合跨部會專業，落實追蹤輔導。

立法院教育及文化委員會本周舉行中介教育公聽會，台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，社會環境改變，12年國教開始實施，國際上也開始討論將中輟定義延伸到高中。

她說，按教育部統計，高中職生中離的主因是志趣不合，也就是對學校學習沒特別興趣，建議政府結合民間團體、NGO，職場探索和就業培力，讓中離生了解自己未來想做什麼。

勵馨基金會社工諮商部處長馬梅芬說，例如三峽甘樂文創前年成立青草職能學院，找在地傳產師傅教學，讓產業傳承，也助學生銜接社會。該學院教學生國、英、數，也教技藝改善他們的生活，這樣的方式可考慮納入正式教育系統。

馬梅芬說，不知勞動部和教育部有沒有辦法整合資源，幫助民間機構和學校提供兒少就業資訊。另也要檢視國中技藝班的有沒有辦法協助學生認識自己，如果他們不知道要做什麼工作，可能就不會繼續念高職。

馬梅芬也說，新課綱既然強調學科不是唯一，畢業標準也可以重新界定，例如職場探索也能列入學分。教育可先協助學生建立信心、開闊眼界，讓學生知道，他們雖然不喜歡讀書，也可以做好某件事。

葉大華另指出，有些中離生離開學校在家，沒去工作，處在雙失狀態，尤以原住民、低收入戶、身心障礙三大族群為主，需特別關心。男性中輟比率高，但服務者幾乎都是女性，性別議題也不得忽視。