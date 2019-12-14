親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

國防最後一塊拼圖 蔡英文承諾反滲透法31日通過

每年約2萬高中生輟學 NGO籲政府投入就業培力

2019-12-14 21:03聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

我國規定15歲以前要受義務教育，政府投入國中小中輟生問題超過20年，107學年中輟人數降到約3000人，但高中職生近6年的中途離校人數都落在一年1.7萬到2.5萬間。多個社福團體表示，高中已是基本學歷，政府應注入資源協助中離生銜接就業或重返學校。教育部國教署表示，未來將精進中離生的協助，也會整合跨部會專業，落實追蹤輔導。

立法院教育及文化委員會本周舉行中介教育公聽會，台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，社會環境改變，12年國教開始實施，國際上也開始討論將中輟定義延伸到高中。

她說，按教育部統計，高中職生中離的主因是志趣不合，也就是對學校學習沒特別興趣，建議政府結合民間團體、NGO，職場探索和就業培力，讓中離生了解自己未來想做什麼。

勵馨基金會社工諮商部處長馬梅芬說，例如三峽甘樂文創前年成立青草職能學院，找在地傳產師傅教學，讓產業傳承，也助學生銜接社會。該學院教學生國、英、數，也教技藝改善他們的生活，這樣的方式可考慮納入正式教育系統。

馬梅芬說，不知勞動部和教育部有沒有辦法整合資源，幫助民間機構和學校提供兒少就業資訊。另也要檢視國中技藝班的有沒有辦法協助學生認識自己，如果他們不知道要做什麼工作，可能就不會繼續念高職。

馬梅芬也說，新課綱既然強調學科不是唯一，畢業標準也可以重新界定，例如職場探索也能列入學分。教育可先協助學生建立信心、開闊眼界，讓學生知道，他們雖然不喜歡讀書，也可以做好某件事。

葉大華另指出，有些中離生離開學校在家，沒去工作，處在雙失狀態，尤以原住民、低收入戶、身心障礙三大族群為主，需特別關心。男性中輟比率高，但服務者幾乎都是女性，性別議題也不得忽視。

葉大華也說，她攤開教育部歷年投入中輟生的經費，發現並未成長，一直不及教育部年度預算的千分之一。資源分配也不均，地方政府常沒辦法支應相關的活動。國教署回應，預算一直未減，應是地方政府申請的金額變少。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華出席立法院中介教育公聽會。記者潘乃欣／攝影
台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華出席立法院中介教育公聽會。記者潘乃欣／攝影
分享

教育部低收入戶社工職場

延伸閱讀

越南學生逾1萬人 教育部與峴港大學討論學位合...

金大新南向計畫有成 再獲教育部高額補助

師生比卡關？19港生想轉到台大資工系 僅通過...

中華奧會未確守國際禁藥規範 監院糾正教育部

相關新聞

第一個公部門線上廣播開播 談高中生生涯探索

2019-12-14 18:56

越南學生逾1萬人 教育部與峴港大學討論學位合作

2019-12-14 12:53

清大拾穗計畫放榜 數學天才和歌唱選秀美少女都上榜

2019-12-13 20:52

全台最大科大合校案 台科大重設作業要點來推動

2019-12-13 20:49

教部擴大搶優秀外籍生 大學：產業配合力道要夠強

2019-12-13 17:51

教團頒發金驢獎 高市教育局長：笑笑就好！社會太苦悶

2019-12-13 16:46

填補重點產業人才缺口 產碩、產博要收外籍生

2019-12-13 14:26

幫碩博班找人才 教部祭2+R搶新南向學生

2019-12-13 14:23

考招入選十大教育新聞 全教總：不走聯考老路才是進步

2019-12-13 12:59

填補重點產業人才缺口 教部產碩、產博要收外籍生

2019-12-13 10:27

獨／幫碩博班找人才 教部將祭「2+R」搶新南向學生

2019-12-13 10:00

中山大學推食育課程 學生自選「綠燈」海鮮擬菜單

2019-12-12 14:24

獨／「道士金榜題名」 全國首位道長考上博士班有洋葱

2019-12-12 10:07

港生轉學來台專案啟動 台大等3校獲核准招生

2019-12-11 21:02

創首例！陽明撤銷唐心北大過 並納入校史

2019-12-11 09:19

被病患稱「神仙」 唐心北對每名病人不離不棄

2019-12-11 08:53

年輕化學家周期表 台大戴桓青入選

2019-12-11 00:38

論文偏題連環爆…教部補救 半年內完成論文普查

2019-12-11 00:32

建國科大電子所論文寫符咒水晶 惹議

2019-12-11 00:28

高職師任教6年到業界研習半年 立院三讀修法取消

2019-12-10 19:11

訪問教師4年103人下鄉 她上山下海、3年換3校

2019-12-10 18:31

荒唐論文連環爆 私校工會籲強制要求論文上網供檢視

2019-12-10 16:43

面對總是「講不聽」的人該怎麼辦？ 從「心」著手讓建議被接受

2019-12-10 15:20

媒體素養列新課綱 教部辦論壇交流各國教學現況

2019-12-10 14:26

家長團體陳情：教師法何時上路？

2019-12-10 14:24

教部研議：論文品質控管 列招生補助款參考

2019-12-10 14:21

論文歪掉／建國科大爆碩士論文研究「符咒、水晶舒壓」

2019-12-10 14:19

機電所論文寫符咒、紫水晶偏題 建國科大澄清教部將查核

2019-12-10 13:17

新北市技藝競賽51選手獲金手 全額補助出國實習

2019-12-10 12:57

太陽能模型車國內賽二信屈第二 澳洲國際賽雪恥總冠軍

2019-12-10 12:20

「2019設計神人競賽」 地主隊南台科大贏最多獎

2019-12-10 11:28

唯一的台灣學者 戴桓青列名全球年輕化學家週期表

2019-12-10 11:23

淘汰不適任教師、家長心好急 教師法修正計明年6月施行

2019-12-10 11:15

杜絕論文偏題歪風 教育部將納核定補助、招生名額依據

2019-12-10 10:08

電子所論文寫符咒舒壓效果 學者：有點玄、歪門

2019-12-10 10:04

獨／離題論文又一椿？ 建國科大電子所寫符咒、噴泉舒壓

2019-12-10 09:57

第七屆台大盃簡報大賽圓滿落幕 給青年一個把想法說出口的舞台

2019-12-09 20:18

新課綱X跨閱—鯨生語你E起high跨閱課堂

2019-12-09 15:39

以照片為媒介 女大生聽見泰國清邁女性的心聲

2019-12-09 12:10
看更多

熱門文章

師生比卡關？19港生想轉到台大資工系 僅通過1案

2019-12-14 11:08

被狠甩後發憤念書 他天天做1件事考上監所管理員

2019-12-13 21:47

影／彰女百年校慶百對佳偶亮相 彰中彰女聯姻來放閃

2019-12-14 13:18

影／中女中百年校慶 358名樂儀隊學姐重現17歲風華

2019-12-14 17:48

日練一千考古題 2個月高分上榜

2019-12-14 00:04

中一中、南一中誰是「真一中」？今年中一中1分險勝

2019-12-14 17:48

大學入學英聽測驗今登場 空軍為台東358位考生停飛半天

2019-12-14 14:20

高中英聽考試登場 考題難易適中貼近日常

2019-12-14 14:03

歡迎來當理工女 3個大學生辦高中營隊破解迷思

2019-12-14 14:08

台水明年招考206人 20日開放報名

2019-12-13 21:37

高中英聽測驗上午登場 出門、進考場前要留意這件事

2019-12-14 09:41

雲林智慧校園啟動 孩子出勤狀況LINE推播通知家長

2019-12-14 12:56

越南學生逾1萬人 教育部與峴港大學討論學位合作

2019-12-14 12:53

校園成最佳野餐地點 鎮南國小2千多名親子野餐嗨翻

2019-12-14 12:36

新北44高中 和27大學合作開課 教育局長也上公開課

2019-12-14 00:08

台水招考206人 12月20日起報名

2019-12-14 00:04

高中英聽缺考率5.94％ 26日寄發成績單

2019-12-14 18:17

與顏如玉同枕眠！嘉義學童夜宿圖書館聽市長說故事

2019-12-14 11:27

第一個公部門線上廣播開播 談高中生生涯探索

2019-12-14 18:56

金大新南向計畫有成 再獲教育部高額補助

2019-12-14 12:15

化學實驗用虛擬實境直接測 長庚大學資管系畢展有創意

2019-12-14 11:31

產官學辦總獎20萬全國精品金工賽 新北109學年開專班

2019-12-14 12:16

校園旋風腿競速對決 30人31腳極限組冠軍6秒衝25米終點

2019-12-14 17:02

水彩、水墨、國畫、素描79件作品 三校美術班舉辦美展

2019-12-14 12:02

輔大組團與教廷學術交流 愛台灣義籍神父來會合

2019-12-14 12:12

每年約2萬高中生輟學 NGO籲政府投入就業培力

2019-12-14 21:03

做孩子心中的愛與榜樣 10教師獲寶佳教育大愛獎

2019-12-14 17:01

台中科大青創基地揭牌 業界學生交流激盪創意

2019-12-14 15:04

文化大學董事長張鏡湖公祭暨追思會 28日舉行

2019-12-14 15:23

北港農工技能賽創佳績 全校鑼鼓迎接得獎者

2019-12-14 17:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top