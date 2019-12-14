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第一個公部門線上廣播開播 談高中生生涯探索

2019-12-14 18:56聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

108課綱突然要學生探索自我、定期整理學習歷程，很多中學生還找不到生涯主旋律。教育部新媒體小組本月推出線上收聽的播客（Podcast）節目「Moe Moe教育哪有這麼萌」，已推出3支約30分鐘的「神人系列」節目，邀大學生介紹自己的科系和生涯探索過程。這是台灣第一個由公部門小編推出的播客，可在iTunes、Spotify、SoundCloud收聽。

教育部首集邀台灣大學政治系國際關係組學生胡懷宇上節目。胡懷宇說，她就讀武陵高中時花很多時間投入「外交小尖兵」比賽，到過多國領事館參訪，讓她打消本來想讀外文系、當英文老師的念頭。外交現況不太好，親戚暗指「念外交需要很多勇氣」，所幸爸媽支持她。

參訪外交部後，胡懷宇喜歡外交人員的談吐和氣質，對這個領域有憧憬。問到對外交工作的了解，她說，外交人員必須喜歡伸手和他人打交道、願和別人交流，習慣用不同語言，在不同環境中表達事情。

胡懷宇提到一年前申請台大政治系時，有面試老師問她「你願意一輩子蓋護照嗎？」但她曾主動了解外交部工作，都是由最枯燥的三等秘書開始，一階一階往上升，蓋護照是必經之路。也有考官質疑「女生可能面對經營家庭的困難」，她回答，也許以後會改變看法，但目前認為工作比家庭重要。

胡懷宇回顧，她國中時本來想當英文老師，先進到大學的哥哥和身邊學長姐向她分享，外文系文學比重滿高，讓她反思「我連中文的文學都太不喜歡，會喜歡外國的文學嗎？」

當時也有同學認為「不知道讀什麼就念三類組，以後什麼科系都可以選」，但胡懷宇說她不太贊同這個想法。高中時期應多找學長姐聊天，知道大學在教什麼。

節目主持人另問台大政治系與外交工作有關的課，胡懷宇說大一有必修課「國際關係」，介紹現實主義、自由主義等理論。她認為大學教育最重要的不一定是知識，而是訓練一個人的思考模式，養成批判性思考能力，也就對事情能有自己的論述，為自己的立場背書。系上不少考試都考申論題，可以訓練這種能力。

教育部推播客節目「Moe Moe教育哪有這麼萌」，協助高中生生涯探索。圖／取自教...
教育部推播客節目「Moe Moe教育哪有這麼萌」，協助高中生生涯探索。圖／取自教育部臉書粉絲專頁
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教育部推播客節目「Moe Moe教育哪有這麼萌」，協助高中生生涯探索。本報系資料...
教育部推播客節目「Moe Moe教育哪有這麼萌」，協助高中生生涯探索。本報系資料照片
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