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做孩子心中的愛與榜樣 10教師獲寶佳教育大愛獎

2019-12-14 17:01聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

黃昆輝教授教育基金會今天上午舉行｢2019寶佳教育大愛獎贈獎典禮｣，表揚10名輔導行為偏差學生改過遷善，或協助弱勢學生奮發向上的老師，每人獎金20萬元。獲獎老師包括蔣蕙芬、梁文祥、廖雅瑩、黃淑娟、利玉玲、李文義、王盈之、黃佩雯、王淑麗和周滺聖。

黃昆輝基金會表示，為向長期付出愛心與耐心的大愛老師表達敬意，特設本獎項。今天也邀教育部潘文忠和前教育部長吳清基來頒獎。潘文忠說，這些老師印證「教育無他，唯愛與榜樣」。108課綱上路，已看到老師走在前面很「雞婆」，把在人生的十字路口的學生拉回來。

花蓮縣海星高中梁文祥是學生口中的｢梁爸｣，以父親慈愛角色陪伴、守護後山的孩子，用盡一切心力，點亮原住民孩子的光與熱。學生認為梁文祥很雞婆，但雞婆得令人感動。

今年獲獎的黃佩雯老師任教於國立新竹特殊教育學校，堅持｢永不放棄｣的理念，設法提供重度身心障礙的孩子更多體驗的機會。他安排孩子搭高鐵、逛園遊會、到五星級飯店用餐等，讓孩子們活耀起來。

文山特殊教育學校的廖雅瑩也獲獎，他堅信｢凡事都有可能｣，依每個孩子的優、弱勢，規畫不同的學習藍圖，設定未來安置的目標，讓這些身心障礙學生有能力回饋社會。

潘文忠教育部108課綱

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