越南學生逾1萬人 教育部與峴港大學討論學位合作

新南向國家來台就讀大專校院的人數突破5萬人，占境外生的四成，越南生去年來台人數超過1萬人。為強化雙邊交流，教育部次長范巽綠赴越南參加「第20屆海外台灣學校董事長、校長暨家長會長聯席會議」，發表演講談108課綱實施新住民語文，並與越南峴港大學討論學位合作等合作。

教育部統計，在台的東南亞新住民二代共17.6萬人、去年新南向國家來台大專校院留學人數共5萬1970人，占整體境外學生比率四成。越南來台就學人數從2016年的3618人，到2018年的1萬2983人。

教育部今發布新聞稿表示，范巽綠在越南以「新南向新力量：以人為本、產業接軌、二代培力」為題發表演講，指出「新南向政策」為台灣政府近年來促進國際經貿、教育發展的重要施政方向，教育部積極配合推動，新課綱完成7國新住民語文教材共126冊，並由小學一年級開始與閩南語、客語、原住民語，並列為必選課程。

范巽綠說，台灣目前有3000多名學生選修越南語，有助於啟發學生學習新住民語言與文化的興趣，培養學生跨文化溝通與跨國行動能力與素養，讓新住民語言成為台灣對外發展合作的重要資源。

范巽綠說，新南向教育計畫主軸包括產業人才培育、雙邊人才交流、教育合作平台、新住民二代培力等重大方向，一直都有著縝密的布局與策略。另外，台灣到越南的老師占海外台校師資68％，范也鼓勵更多台灣老師到海外服務，增長國際教育視野與經驗。