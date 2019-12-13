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清大拾穗計畫放榜 數學天才和歌唱選秀美少女都上榜

2019-12-13 20:52聯合報 記者陳宛茜／即時報導

清華大學特殊選才「拾穗計畫」今天放榜，今年共有創紀錄的1101位學生報考，共錄取60位學生；其中不分系的清華學院學士班吸引703位具特殊才華、自學及逆境向上學生報考，錄取33位。上榜者包括深受選擇性緘默症所苦的數學天才、歌唱選秀選手，及已出版二本歷史鉅著的少年史學家。

選擇性緘默症是一種社交焦慮症，患者有正常説話的能力，但在特定情境下就是說不出口。

清大表示，錄取拾穗計畫的自學生張同學從小就為此所苦，在求學階段因周圍師生誤解，從小三起在家自學，情況最嚴重時更曾經3年無法開口說話，後來得到台灣選擇性緘默症協會的幫助，引介國外專家，才逐漸好轉，現在運用拍攝數學教學影片上網的方式來練習說話。

張同學從小在數學方面展現極高的天賦，小五階段就讀完英文版歐幾里得「幾何原本」13冊，國一完成史丹福大學微積分線上課程。他的學籍掛在建中，雖因社交恐懼無法去上課，但只要回校段考都考第一。

因張同學的特殊情況，清大採用網路試訊面試，張同學背對鏡頭，用通訊軟體打字來回答評審問題。數學筆試也以視訊進行，評審看他答題，當場立即確認他具極高天份。張同學的媽媽表示，張同學未來會到清華大學上課，也會努力融入校園，如果有單人宿舍，也考慮申請住到學校裡。

巧合的是，張同學的小學同學申力安今年也錄取拾穗計畫。申力安目前就讀竹科實中，德語非常好，在張媽媽邀請下到「選緘協會」擔任德語口譯，把德國專家來台演講內容翻譯給患者及家屬了解。「我希望能盡自己微薄之力，幫助受選擇性緘默所苦的人，也讓大家更加了解選擇性緘默症。」申力安說。

申力安還在演藝之路上有亮眼表現。她為追求自己的演藝夢想，與住國外的家人分隔兩地，獨自留在台灣打拚。申力安不僅曾是「聲林之王」第一季參賽選手，還與蕭敬騰合作拍過廣告。申力安說，她曾經答應爸爸要兼顧演藝事業與課業，未來想攻讀管理、行銷相關專業，特別希望能專精於時尚行銷。

清華拾穗計畫錄取生申力安是聲林之王第一季參賽選手，在節目中跟蕭敬騰有精彩合唱表現...
清華拾穗計畫錄取生申力安是聲林之王第一季參賽選手，在節目中跟蕭敬騰有精彩合唱表現。圖/清大提供
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竹科實中學生申力安憑藉堅強德語實力及優異演出表現錄取清華拾穗計畫。圖/清大提供
竹科實中學生申力安憑藉堅強德語實力及優異演出表現錄取清華拾穗計畫。圖/清大提供
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清華拾穗計畫錄取生張同學從小自學，不僅數學天賦異稟還精通4種語言。圖/清大提供
清華拾穗計畫錄取生張同學從小自學，不僅數學天賦異稟還精通4種語言。圖/清大提供
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患者清大清華大學

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