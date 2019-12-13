清大拾穗計畫放榜 數學天才和歌唱選秀美少女都上榜

清華大學特殊選才「拾穗計畫」今天放榜，今年共有創紀錄的1101位學生報考，共錄取60位學生；其中不分系的清華學院學士班吸引703位具特殊才華、自學及逆境向上學生報考，錄取33位。上榜者包括深受選擇性緘默症所苦的數學天才、歌唱選秀選手，及已出版二本歷史鉅著的少年史學家。

選擇性緘默症是一種社交焦慮症，患者有正常説話的能力，但在特定情境下就是說不出口。

清大表示，錄取拾穗計畫的自學生張同學從小就為此所苦，在求學階段因周圍師生誤解，從小三起在家自學，情況最嚴重時更曾經3年無法開口說話，後來得到台灣選擇性緘默症協會的幫助，引介國外專家，才逐漸好轉，現在運用拍攝數學教學影片上網的方式來練習說話。

張同學從小在數學方面展現極高的天賦，小五階段就讀完英文版歐幾里得「幾何原本」13冊，國一完成史丹福大學微積分線上課程。他的學籍掛在建中，雖因社交恐懼無法去上課，但只要回校段考都考第一。

因張同學的特殊情況，清大採用網路試訊面試，張同學背對鏡頭，用通訊軟體打字來回答評審問題。數學筆試也以視訊進行，評審看他答題，當場立即確認他具極高天份。張同學的媽媽表示，張同學未來會到清華大學上課，也會努力融入校園，如果有單人宿舍，也考慮申請住到學校裡。

巧合的是，張同學的小學同學申力安今年也錄取拾穗計畫。申力安目前就讀竹科實中，德語非常好，在張媽媽邀請下到「選緘協會」擔任德語口譯，把德國專家來台演講內容翻譯給患者及家屬了解。「我希望能盡自己微薄之力，幫助受選擇性緘默所苦的人，也讓大家更加了解選擇性緘默症。」申力安說。