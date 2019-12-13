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台人在日搭公車「犯大忌」這動作讓司機超崩潰

全台最大科大合校案 台科大重設作業要點來推動

2019-12-13 20:49聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台灣科技大學今年傳出要與屏東科技大學、雲林科技大學合校，上次校務會議因校內共識不足，決議讓合校小組暫緩。今天校務會議再決議，要繼續討論與他校合作可能性，並通過設置「合校評估與規劃小組設置要點」，將於明年3月的校務會議提報草案。

台科大今舉行校務會議，校長廖慶榮表示，上次會議因合校小組的成員、任務、目標沒說清楚，今天再度討論，確立合校小組的名稱為「合校評估與規劃小組」，並將在明年3月的校務會議提出設置草案。明年3月的校務會議是加開的，屆時還要討論校長遴選。

廖慶榮說，教育部授權各校討論合校，合校本來就是很長的路，像陽明大學和交通大學也討論非常多年，所以他也沒有預設未來進度。

陽明和交大的合作討論了20年，目前進到最後的教育部審查階段。陽明曾有清大和交大兩個合作對象，陽明主任秘書陳怡如說，為推展合校，校務會議決議成立「中長程校務發展策略研議任務小組」，各學院都推派代表，另有學生會、校友會、教師會代表。

陳怡如說，此小組先確立合校是適合陽明的路，然後花數月時間，分別和清大、交大交流互訪10到20次，才決定要和交大合校。有關合校的一切決議都由校務會議拍板，小組的任務是執行校務會議的決議，包括去了解欲合作對象等。

交大主秘王念夏說，交大主要的合校對象一直是陽明，校內形成共識沒遇到什麼困難。交大也沒有另設相關作業要點來規範合校小組工作。

台科大決議要設「合校評估與規劃小組設置要點」，將於明天3月的校務會議提報草案。記...
台科大決議要設「合校評估與規劃小組設置要點」，將於明天3月的校務會議提報草案。記者潘乃欣／攝影
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