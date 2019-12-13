教部擴大搶優秀外籍生 大學：產業配合力道要夠強

為吸引更多新南向國家人才來台灣讀大學，教育部將於109學年度擴大產學研碩博班，開放招收讀完大學二年級的學生或專科畢業生來台，先讀2年大學，再接續讀碩、博士班，大學校長對此政策都持肯定看法。

台灣科技大學校長廖慶榮說，開放新南向國家學生來台就讀，主要目的是希望留才，讓優秀的外籍生畢業後，可以成為台灣的研發人才。但要留住這些碩博士人才，產業界配合力道要夠強，願意提供學生在校期間獎學金，同時也要避免排擠國內學生教育資源，政府資源更需到位。

廖慶榮說，以印尼為例，他們最優秀的學生都被歐洲與日本的大學以高額獎學金搶走，或由印尼政府資助送出去到歐洲讀學位。目前台灣各大學能提供的獎學金十分有限，如果教育部可提供較高額獎學金，將更有機會收到一流的學生。

龍華科技大學校長葛自祥也認為，這是個不錯的想法。但一般高教學校早就已經在各地灑獎學金吸引優質的學生來台就讀博士學位。走「2+R」路徑去收博班生，得等好幾年。所以如最終目標是希望讓他們留下來唸博士班的想法，值得再斟酌。

葛自祥指出，「2+R」十分適合在科大實施。現行與印尼已在執行「2+i」，學生畢業後可以鼓勵就繼續讀研究所。新南向國家對這些學生期待有很大一部分是學成後回國，能為國家經濟發展做出貢獻。繼續念博士或許不是這些國家的主要期待。

「產碩班最大的關鍵之一，是在企業需有人才培育的計畫與想法。」葛自祥說，有些產業在參與過程中，有時會因市場景氣而有變化，或在論文研究過程中有些業務機密的顧慮，是否願意與新南向國家學生合作，需再確認。且產碩班在養成過程中，企業與學生彼此有權利義務關係。這些關係是否可擴及至外籍人士，有無需配合修法處，皆需再確認。

實踐大學校長陳振貴說，實踐大學獲得教育部新南向計畫補助已經三年，每年300餘萬元，被分配認養菲律賓，緬甸，泰國等三國。主要做拓點及招生、辦理夏日學校、見習與實習。有教育部的補助確實對學校經營新南向國家的學術交流有鼓勵作用也略見成果。

陳振貴說，教育部准許一般大學大學辦理國內產學碩博班，與由業界合作由業界付錢共同培養所需人才，技職體系敎育部三年來補助辦理大學部境外產學專，因為境外生大都要來打工，上課過於密集，又有仲介介入剝削學生事件發生，發生不少問題，技職產碩境外專班仍值得鼓勵。