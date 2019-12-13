考招入選十大教育新聞 全教總：不走聯考老路才是進步

全國教師工會總聯合會理事長張旭政。聯合報系資料照／記者胡經周攝影 分享 facebook 全教總今公布2019年十大教育新聞，理事長張旭政表示，新課綱連五年入榜，今年上路後的實踐難題浮現。高教議題連三年上榜，私校問題已經病入膏肓，政府不作為導致「辦好不如辦倒」亂象。準公幼和年金改革議題也受老師關注。

考招議題也持續受關注，全教總說，學習歷程有利高中教學的落實，並助大學端看見學生的特質。如何避免走回考試分發老路，是國家能否進步的重要關鍵。

全教總公布的十大新聞包括「中小學冷氣之亂何時休，教育部態度成關鍵」、「準公共化都不準公共化，政府灑錢反成偽公共化」、「高教問題叢生，不見有效解方」、「私校辦好不如辦倒，轉型退場立院躺」、「走回考試分發老路，大學考招要倒退嚕？」「新課綱行？不行？」、「2030雙語國家政策周全嗎？政策配套是關鍵」、「教師法修正後，執行更有效率了？」、「遺憾大法官未深入探究年金改革不合理處」、「性別平等爭議，應回歸尊重教師專業判斷」。

全教總說，今年新聞反映幼教政策千瘡百孔，幼托品質難保、偽公共化都是問題。各總統候選人拼命發津貼，讓幼兒成私幼業者搖錢樹。而在年改部分，大法官對年金改革的783號解釋，賦予年金改革的正當性，但解釋過頭，破壞「確定給付制」的核心原理，造成公教不敢再信任年金制度。

全教總也評選今年的「年度教育人物」，由嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁拿下。張旭政說，兩首長去年一上任，就對中小學教室裝設冷氣、代理教師聘期問題採積極作為。

他說，黃敏惠一上任就宣布給代理教師完整一年聘期，且編列預算在各中小學教室裝設冷氣。翁章梁同樣積極行動，一年內裝設完冷氣，代理教師聘期延長為11至12個月。

全教總也評選負面的「教育金驢獎」，得主是高雄市教育局長吳榕峰。全教總說，他的金驢事蹟有二，教育人員在非上班時間批評市府，令他罰寫3000字報告，違反依法行政原則。第二是在議會質詢說出「校友質詢以前的校長不太好吧」，不僅藐視議員職權，更代表他心中充滿威權思維。