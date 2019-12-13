填補重點產業人才缺口 教部產碩、產博要收外籍生

目前「大學辦理產業碩士專班計畫（產碩）」、「大學校院產學合作培育博士及研發人才計畫（產博）」只有招收國內學生。為了填補我國未來重點產業研發人力缺口，教育部正在規畫讓新南向國家學生，也能夠參與產碩、產博計畫，並給予教研經費及獎學金補助，109學年度實施。

因應產業所需高階科研人才培育，教育部已主動積極推動相關政策，透過如產碩計畫、產博計畫及產研計畫等專案，促進大學與產業共同培育人才。另結合我國推動新南向政策，補助大學針對重點產業所需人才開設新南向國家碩士或博士學位班，擴大招收新南向國家優秀學生。

教育部高教司表示，經盤點現行計畫執行情形，除以國內學生為重點培育目標，相關科研人才培育計畫尚有足夠能量對外招收國際學生參與，進行台灣下一階段重點產業布局。

教育部次長劉孟奇表示，學校端與產業端都強烈反應對於高階研發人材的需求，而面對少子化的趨勢，台灣的大學非常需要在研究所階段强化引入國外年輕優秀人才。像是在台成清交、北醫、台科大以及不少國內大學，都已經可以看到新南向國家學生的優秀表現。

劉孟奇說，強化招收這些優秀學生，短期可以提升大學的國際化程度與學術研究能量。中長期則是為台灣與台商培育研發人才，以及期待這些人才成為台灣與新南向國家的橋樑。

教育部表示，目前針對新南向國家招生，班別案例包括國立交通大學自106學年度起與印度理工學院三個分校IIT Madras， IIT Bombay， IIT Delhi洽談合作雙聯學位招收印度頂尖學生來台就讀博士班，並與我國頂尖半導體企業合作，博士班學生研究將與科技產業高度結合，並期許學生畢業後能為國內半導體高科技產業界所用。該班目前已招收5名印度學生入學，預定明年2月有17名學生入學、9月有10名學生入學，共計32名學生。