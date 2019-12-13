獨／幫碩博班找人才 教部將祭「2+R」搶新南向學生

少子化衝擊，台灣的大專校院需要在研究所階段，強化引入年輕優秀人才。教育部規畫與部分新南向國家洽談合作協定，增加「2+R」招生管道，2指大三、大四兩年，R指研究所，希望吸納更多新南向國家人才來台唸碩博士班。預計109學年度實施。預計每年招收300人，招生國以新南向國家優先，近期已經在跟越南接洽。本報資料照片 分享 facebook

少子化衝擊，台灣的大專校院需要在研究所階段，強化引入年輕優秀人才。教育部規畫與部分新南向國家洽談合作協定，增加「2+R」招生管道，2指大三、大四兩年，R指研究所，希望吸納更多新南向國家人才來台念碩博士班。預計109學年度實施。預計每年招收300人，招生國以新南向國家優先，近期已經在跟越南接洽。

為促進我國與新南向國家雙邊人才培育合作，教育部目前已經在實施「二技（2+i）產學合作國際專班」，由讀畢印尼專科學生來台就讀二技產學專班。教育部最新規畫的「2+R」，可以說是「2+i」的研究所進路版。

教育部高教司長朱俊彰舉例，某名在越南念完大二的學生，透過「2+R」管道利用交換、轉學或雙聯學位等方式，進入國內某大學校系接續讀大三、大四。念完大四後畢業，成績優異者可申請逕博，或參加原就讀學校或其他學校的外國學生招生管道，升讀碩士班。

朱俊彰表示，因為這些學生在台灣念完大三、大四後，因為已經跟學校有所接觸，比新生更有機會留在台灣攻讀碩士、博士班，課業學習也可以延續。最終目標是希望讓他們留下來念博士班。

朱俊彰說，這方式可讓國內大學提早招收具就讀研究所潛力的學生，並爭取對台灣高教的認同，鎖定目標群。

朱俊彰表示，教育部規畫以「政府對政府（G2G）」方式與部分國家洽談合作協定，並且增加「2+R」招生管道，提供優惠措施，例如補助學校教研經費、獎學金等等，鼓勵該國薦送優秀大專校院學生來台學習研究。

教育部次長劉孟奇表示，政府希望多管道招收確實有學術研究潛力的新南向國家學生。「2+R」是試圖運用2+i（i指實習）概念開發的招生管道，因為2+i已經證明可以收到優秀學生。

中興大學校長薛富盛說，相較於先進國家高等教育學府，國內頂尖研究型大學的外籍生比率仍偏低，學校歡迎任何鼓勵招收外籍生的政策。「2+R」的管道只要兩校簽訂雙聯學位即可，不需要教育部的員額，中興已經和新南向國家正進行此類合作協議。

他說，很類似中興和美國兩所州立大學所簽訂的獸醫雙聯學位，學生大一、大二在中興大學就讀，大三以後在姊妹校就讀，五年後獲得兩校獸醫學位（DVM），且可以在美國考獸醫師執照。

薛富盛表示，台灣高等教育現在最缺的是博士班學生。針對新南向國家的招生，特別是提供獎學金或就業機會宜以博士班學生為重點。