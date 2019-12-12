康橋新竹校區師生展熱情活力慶校慶

圖／康橋 提供 分享 facebook

康橋國際學校新竹校區12日盛大慶祝3周年校慶運動會暨幼兒園周年慶，不僅小學有一系列的體育競賽、趣味競賽、闖關活動…等，幼兒園也有歡樂親子活動，一早校園內就充滿歡樂氣氛，滿校園的加油、歡呼聲不斷，為連日來的寒冷，增添了許多熱情及溫暖。

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開幕典禮上，康橋新竹校區校長楊美伶特別分享，歷經了三年，新竹校區的軟硬體設備已經完善，現在來康橋念書的孩子最幸福，可以在這麼優質的環境中學習，不論是長年恆溫的溫水游泳池、攀岩場、探索廣場、操場、英語村、各式專業教室等等，都可以讓大家來到康橋、喜歡學習、愛上康橋。

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為了12日的校慶運動會，三到九年級的學生從12月初就展開了一連串的體育競賽，不管是跑跳高手、賽跑、接力賽…等，各班同學莫不卯足全力，盡情參與。隨著比賽勝負即將來臨，現場氣氛也越來越緊張，場邊的觀眾更專注於賽場上，深怕錯過精彩的每一刻。參賽選手們也紛紛表示，能代表班級參與體育競賽是榮譽，大家必須更加努力為班上爭取榮譽，才能與同學共享運動會獲獎的喜悅。

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新竹康橋幼兒園於去年成立，適逢成立滿周年的日子，園方也特別邀請家長到校，與孩子同樂，會場上大人小孩都玩得不亦樂乎。康橋國際學校李萬吉董事長表示，新竹校區軟硬體設施完備，不僅有優美實用的硬體設備，更有豐富多元的學習軟實力，讓康橋的大小孩子都可以在這裡盡情學習。

康橋成立這三年多來，學生在各方面表現優異，不論是在體育、語文、科學、資訊…等，都獲獎連連。康橋幼兒園徐雅婷總園長即分享，從幼兒園起，我們就期許康橋的孩子能夠成為一個允文允武的人，康橋關注孩子的特色與興趣，建造一個適合孩子的學習環境，讓每個康橋的孩子在玩樂中有意義的學習，就能獲得很好的學習成果。

除了動態活動，當天還有多樣靜態慶祝活動，不論是認識校徽、賞析校歌…都期望康橋學子從中展現雙語力、思考力、表達力、關懷力及創造力，讓學生從校慶活動中有不同的學習。