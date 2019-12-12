中小學響應閱讀教育 苗栗縣參加率居冠

我國指定每年12月12日為明日閱讀日，教育部國教署、中央大學與中華明日閱讀協會今舉行記者會發表中小學晨讀推動成果，共125校響應晨讀，431校響應明日閱讀日活動。國教署統計，參加率最高的縣市是苗栗縣約四成二，其次依序為嘉義市、屏東縣、彰化縣、新竹市。

國教署表示，明日閱讀日已推廣10年，今年有40所國中和85所國小進行「身教式持續安靜閱讀（MSSR）」晨讀活動。新北市雙溪高中每天執行15到30分鐘晨讀，也定期舉辦網紅直播聊書活動，由學長姊介紹書籍給同學認識，並安排問答來提高互動率。

雙溪高中校長彭盛佐說，執行三年晨讀下來，學生養成自動自發閱讀的習慣，且閱讀速度變快。他們的理解能力反映在學科上，更能掌握文意與長篇題意。

花蓮縣稻香國小也是推動晨讀的績優學校，校長孫東志說，校內由英文老師帶領一批中、高年級學生，在圖書室讀英文書。歷經兩年，小學生讀英文書津津有味，提高英文書借閱率，也提升學生英語測驗成績。

台南市松林國小校長張志全說，松林國小是偏遠學校，他相信孩子若沒興趣，閱讀教育不會成果。為助偏遠學童愛上閱讀，他們加入晨讀等計畫，參與學生數從42人擴增為115人，學生也因閱讀獲獎，學校也因此更有自信。

MSSR活動由中央大學網路學習科技所教授陳德懷推廣，他也主編「明日閱讀」一書，書中表示明日閱讀的重點是興趣、身教、學習。尤其台灣中小學課程邁向主題式學習，大量閱讀就是基礎。