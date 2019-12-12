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影／「道士金榜題名」 全國首位道長考上博士班有洋葱

2019-12-12 10:07聯合報 記者游明煌／即時報導

「道士金榜題名了，感謝道祖，媽祖，眾神及老師跟關心道士的每個人」，新北市侯硐、福隆應妙壇主潘政鵬道長，他的爺爺、父親都是道士，三代世襲道士，在海大碩士班畢業後，再投考博士班，今天淡大管理科學系博士班放榜，他是正取第四名，是全國首位道長考上博士班學生。

潘政鵬當了23年道士，在學業上精進，還在鄉里免費收驚回饋地方，背後有洋葱，其實是為了實現在父親臨終前的一個承諾。

潘政鵬考上博士班後相當高興，海大的老師跟他說，台灣有博士去當道士，但至今還沒有道士變博士生，「你是目前全台第一個道長考上博士班」。潘政鵬許下宏願，「我要讓鄉間道士也有很高的學術地位」。

潘政鵬只有高中畢業他的，花4年再念二專、二技，他的爺爺、父親都是道士，三代世襲道士，有感於鄉間的民眾常叫他「師公」，他覺得不太受尊重，立志要讓道士也有高學術地位，2017年考上海洋大學海洋文化研究所碩士班，是海大設校有史以來第一個道士碩士生，論文題目是瑞芳媽祖遶境及觀光文化之研究，在海大老師、所長及同學鼓勵下，他再挑戰博士班。

潘政鵬2年多來，也在瑞芳各大小廟宇展開回饋，免費為鄉親收驚，回饋地方，受到好評。他要一直做下去，為的就是實現在父親臨終前的一個承諾。

潘政鵬以前酗酒，抽菸，對學問也不感興趣，但父親臨終前，他牽著父親的手，他向父親承諾會讀大學畢業、考上研究所。他一定會穿著碩士服向祖先報告。他真的考上碩士班，所次發願在每次廟宇科儀後的免費收驚，會做到人生謝幕，心願已發不會停止，天上父親等以後再見面的時，他也不會愧見祖先了。

龍川里長賴鴻春說，潘政鵬道長很用心，初一十五會來載福宮來幫里民收驚，里民都很感心。社區發展協會理事長廖瑞德表示，里民「憂頭結面走進來，歡頭喜面走出去」，載福宮主委王天從十分支持他的回饋行動。

潘政鵬戴上道冠、穿上道服，拿起法器搖起法鈴，從小對道士耳濡目染，但真正學道在19歲時，他因夢見一個道姑跟他說「你要學道士了，時間到了」隔天他醒來，就立志當道士。

「這會不會迷信？」潘政鵬平時做普度、遶境法會、祈福儀式、祀改等，都有一定的儀式，他覺得現代人生活壓力大，道士還是以安定人心居多，並不是迷信，他是世襲道士，在地方雖受到尊崇，但瑞芳一帶的民眾，可能因為是親切，會叫道士「師公」，他覺得不習慣，請大家不要叫道士師公。

所以他花4年的時間，念崇右二專及二技夜間部，在老師鼓勵下苦讀，去年以第三名高分錄取研究所。潘政鵬說，他請大家以後叫「道士，道長」，別再叫他們師公，顯得比較尊重。

潘政鵬道長1年多來在瑞芳各大小廟宇免費為鄉親免費收驚，里民排隊等候，他要一直做下...
潘政鵬道長1年多來在瑞芳各大小廟宇免費為鄉親免費收驚，里民排隊等候，他要一直做下去，為的就是父親臨終前，向父親的一個承諾。記者游明煌／攝影
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潘政鵬道長1年多來在瑞芳各大小廟宇免費為鄉親免費收驚，里民排隊等候，他要一直做下去，為的就是父親臨終前，向父親的一個承諾。記者游明煌／攝影
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潘政鵬道長1年多來在瑞芳各大小廟宇免費為鄉親免費收驚，里民排隊等候，他要一直做下去，為的就是父親臨終前，向父親的一個承諾。記者游明煌／攝影
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潘政鵬道長1年多來在瑞芳各大小廟宇免費為鄉親免費收驚，里民排隊等候，他要一直做下去，為的就是父親臨終前，向父親的一個承諾。記者游明煌／攝影
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