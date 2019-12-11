親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

美中貿易戰露曙光 分析師：本周六將宣布協議

基隆若要最大發展 柯文哲：併入北市最有效

港生轉學來台專案啟動 台大等3校獲核准招生

2019-12-11 21:02聯合報 記者章凱閎／即時報導

香港示威行動再升級，戰火延燒至大學校園，不少大學也宣布即起停課、提早結束學期。（...
香港示威行動再升級，戰火延燒至大學校園，不少大學也宣布即起停課、提早結束學期。（法新社）
分享
為鼓勵國內大學協助香港學生轉學來台或升學，教育部今天表示，已與陸委會、內政部移民署及外交部跨部會進行整合，想收香港就學生的大學可在本月底前向教育部申請，並於明年2月28日前受理學生報名；學生也可透過單獨招生、個人申請、聯合分發等管道來台就學。

教育部、陸委會、內政部移民署及外交部，跨部會推動「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來台入學及轉學試辦計畫」，因應香港學生突發或緊急需求專案來台修讀學位。

教育部表示，這項試辦計畫是針對目前在港就讀之港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生所規畫的學習銜接措施，各校可在12月底前向教育部申請辦理「新生入學」或「轉學」招生申請，學校得在招生期程規畫、課程設計且確保教學品質前提下，辦理108學年度第2學期春季入學或109學年度第1學期秋季入學。

目前已獲教育部同意辦理且已於學校網站公布招生簡章的學校，計有台大、成大及中興等校；另有清大、交大、北醫等學校陸續送件申請中。各校可於明年2月28日前受理學生報名，但實際截止時間以學校公布之簡章為準。

以台大為例，截至12月11日到該校領取學生證旁聽的香港籍及外國籍學生計174人。另各大學每年也依外國學生、僑生及港澳生來台就學相關規定，提供10％外加名額，透過「單獨招生」、「個人申請」、「聯合分發」等多元招生管道，招收各級畢業生。

教育部會繼續協助各大學在符合總量標準所定生師比及師資質量的規範下，接受香港學生來台學術交流、訪問、交換或修讀學位。同時教育部也會持續投入充足資源，以提供所有學生優質學習環境。

參與試辦計畫學校已建立對外聯繫窗口，有意瞭解的香港學生可打下列電話洽詢：台大叢先生（02）33662007、成大簡小姐（06）2757575轉50468、中興李小姐（04）22840216轉16、清大張小姐（03）5162464、交大許小姐（03）5131388。

教育部香港移民署反送中

延伸閱讀

成大推香港專案轉學 協助港澳與外籍學生來台接...

論文偏題連環爆…教部補救 半年內完成論文普查

清大、衛福部桃園醫院合作 將申設醫學系

總統府回應蔡指導論文案 新黨批仍與教育部資訊...

相關新聞

創首例！陽明撤銷唐心北大過 並納入校史

2019-12-11 09:19

被病患稱「神仙」 唐心北對每名病人不離不棄

2019-12-11 08:53

年輕化學家周期表 台大戴桓青入選

2019-12-11 00:38

論文偏題連環爆…教部補救 半年內完成論文普查

2019-12-11 00:32

建國科大電子所論文寫符咒水晶 惹議

2019-12-11 00:28

高職師任教6年到業界研習半年 立院三讀修法取消

2019-12-10 19:11

訪問教師4年103人下鄉 她上山下海、3年換3校

2019-12-10 18:31

荒唐論文連環爆 私校工會籲強制要求論文上網供檢視

2019-12-10 16:43

面對總是「講不聽」的人該怎麼辦？ 從「心」著手讓建議被接受

2019-12-10 15:20

媒體素養列新課綱 教部辦論壇交流各國教學現況

2019-12-10 14:26

家長團體陳情：教師法何時上路？

2019-12-10 14:24

教部研議：論文品質控管 列招生補助款參考

2019-12-10 14:21

論文歪掉／建國科大爆碩士論文研究「符咒、水晶舒壓」

2019-12-10 14:19

機電所論文寫符咒、紫水晶偏題 建國科大澄清教部將查核

2019-12-10 13:17

新北市技藝競賽51選手獲金手 全額補助出國實習

2019-12-10 12:57

太陽能模型車國內賽二信屈第二 澳洲國際賽雪恥總冠軍

2019-12-10 12:20

「2019設計神人競賽」 地主隊南台科大贏最多獎

2019-12-10 11:28

唯一的台灣學者 戴桓青列名全球年輕化學家週期表

2019-12-10 11:23

淘汰不適任教師、家長心好急 教師法修正計明年6月施行

2019-12-10 11:15

杜絕論文偏題歪風 教育部將納核定補助、招生名額依據

2019-12-10 10:08

電子所論文寫符咒舒壓效果 學者：有點玄、歪門

2019-12-10 10:04

獨／離題論文又一椿？ 建國科大電子所寫符咒、噴泉舒壓

2019-12-10 09:57

第七屆台大盃簡報大賽圓滿落幕 給青年一個把想法說出口的舞台

2019-12-09 20:18

新課綱X跨閱—鯨生語你E起high跨閱課堂

2019-12-09 15:39

以照片為媒介 女大生聽見泰國清邁女性的心聲

2019-12-09 12:10

出席許添錡獎助學金頒獎典禮 侯友宜盼培育技職人才

2019-12-08 12:42

殷海光百年冥誕 看他遭趕出校前寫給錢思亮那封信

2019-12-08 11:51

落實108課綱共備觀議課精神 台東每學年各課至少一堂

2019-12-08 11:34

藝文界指空總少數人決定 文化部：預算三讀後開公聽會

2019-12-08 10:58

質疑空總未來少數人決定 藝文界下午論壇大亂鬥

2019-12-08 09:46

蛤蜊要唸「隔離」？學校教的中文好怪 家長好怒

2019-12-08 08:00

王惕吾獎學金 今頒獎

2019-12-07 13:21

PISA評比學生害怕失敗程度 台灣女生居世界之冠

2019-12-07 12:53

五成青年沒做就業準備 最大困難是「不知自己是誰」

2019-12-07 09:42

王惕吾先生紀念獎學金今頒獎 119生獲獎

2019-12-07 09:41

學校裝冷氣家長要付2.4萬 她怒：又不是凱子

2019-12-07 09:34

校長教師公開授課 共同學習更有效

2019-12-06 23:07

響應愛心大平台 民間社團捐5000冊圖書給新北學子

2019-12-06 22:10

影／台南首創健康方案 校際馬拉松對抗賽成為常態化運動

2019-12-06 16:43
看更多

熱門文章

台灣首起校園轉型正義 昔留校察看名醫上月不幸驟逝

2019-12-11 08:17

創首例！陽明撤銷唐心北大過 並納入校史

2019-12-11 09:19

考生注意 大考中心昨公布學測國英參考試卷

2019-12-11 11:26

年輕化學家周期表 台大戴桓青入選

2019-12-11 00:38

論文偏題連環爆…教部補救 半年內完成論文普查

2019-12-11 00:32

被病患稱「神仙」 唐心北對每名病人不離不棄

2019-12-11 08:53

只輸給印度！國中科學奧林匹亞我六金、全球第二

2019-12-11 18:17

台北海科大被爆A獎金醜聞 基隆「海大」躺著也中槍

2019-12-11 11:59

港生轉學來台專案啟動 台大等3校獲核准招生

2019-12-11 21:02

第18屆「旺宏科學獎」 新竹高中抱7獎項逾42萬獎金

2019-12-11 13:10

「一中之爭」 中一中、南一中球賽決勝負

2019-12-10 23:45

新化高中傑出校友 約旦中華學校校長回母校表揚

2019-12-11 12:25

建國科大電子所論文寫符咒水晶 惹議

2019-12-11 00:28

生態賞鳥嚮導一位難求 環球科大學生搶攻生態導覽市場

2019-12-11 14:26

清大、衛福部桃園醫院合作 將申設醫學系

2019-12-10 23:15

亞運金牌陳迪、陳宜兄妹母校 全國學童網球賽團體亞軍

2019-12-11 16:39

誰是「中一中」？日據時代 中二中也想爭

2019-12-10 23:50

女力崛起不設限 蘭馨會與中山女高座談鼓勵勇敢築夢

2019-12-11 17:35

她參加許世賢基金會數學賽 成嘉義首位女性金牌得主

2019-12-11 15:00

賣潤餅、打掃家裡煮晚餐難不倒 高中女生孝行獲獎

2019-12-11 13:41

圖書館玩太鼓達人？政大購公用PS4 畢業生嘆：生不逢時

2019-12-11 21:52

唐心北曾說命撿回來的 發願奉獻才會那麼拚命

2019-12-11 14:15

唐心北女兒：病人感念父親不離不棄

2019-12-11 14:15

仁德醫專學生突病倒 校方與議員暖心捐助協助度難關

2019-12-10 23:04

元培醫事科大醫工系學生自造輔具 幫助長輩生活更便利

2019-12-11 14:22

頭份國小校舍拆除重建流標15次後 第16次終於標出去了

2019-12-11 20:58

寫作教室／閱讀愛的餘溫 大體老師與器官捐贈的探討

2019-12-11 16:01

小學生玩皮影戲 新北6小學獲藝術教育貢獻獎

2019-12-11 15:35

校歌也可以這樣 宜蘭師生自編創意校歌顛覆刻板印象

2019-12-11 13:25

校園轉型正義首例 陽明撤銷35年前大過

2019-12-11 14:14

花蓮高工萬能科大健策精密產學合作 培育工業4.0人才

2019-12-11 18:25

影／鄭秀玲呼籲 支持國立大學校院校務基金設置條例修法

2019-12-11 11:30

111新型學測手寫題大增 考生要加強溝通力、切忌錯字

2019-12-11 21:58

國中生活科技創作賽 竹市學生設計夜市投擲遊戲獲獎

2019-12-11 14:10

文化藝術向下紮根 弘光師生教學童輕黏土創作

2019-12-11 13:26

正修科大應外系年度公演 推「搖滾夏令營」尬青春

2019-12-11 18:46

光復高中設計群成果展「三分熟」代表成長與蛻變

2019-12-11 18:49

雲林虎尾國小非營利幼兒園動土 增友善育兒空間

2019-12-11 13:04

媒體誤簡稱台北海大遭波及 海大：2007年已獲商標權利

2019-12-11 16:36

紐時賞析／「科技業監督人」矽谷死敵續任 變得更難纏

2019-12-11 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top